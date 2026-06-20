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చిన్నదే కదా అని పాముతో ఆటలు - కాటు వేయడంతో వ్యాపారవేత్త మృతి - SNAKE BITE DIED HYDERABAD

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Businessman Dies of Snake Bite at Moinabad (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 12:59 PM IST

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Businessman Dies of Snake Bite at Moinabad : ఫాంహౌస్​లో స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా సమయం గడుపుతున్న సమయంలో అక్కడికి ఓ చిన్న పాము వచ్చింది. దాన్ని చేతితో పట్టుకొని సరదాగా అందరినీ భయపెట్టించే ప్రయత్నం చేసిన వ్యక్తిని అది కాటు వేసింది. దీంతో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్​లోని రాజేంద్రనగర్​ ఖాద్రీహిల్స్​కు చెందిన నవాబ్​ సయ్యద్​ ఖుమైజ్​ మొహిద్దీన్​ హుస్సైనీ (30) వ్యాపారవేత్త. ఈ నెల 17న రాత్రి స్నేహితులతో కలిసి మొయినాబాద్​లోని తన ఫాంహౌస్​కు వెళ్లారు. అయితే తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో అక్కడికి ఓ చిన్న కట్ల పాము వచ్చింది.

మొహిద్దీన్ దానిని చేతిలో పట్టుకొని స్నేహితులను భయపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆ పాము ఆయన కుడిచేతి బొటన వేలిని నోటితో గట్టిగా పట్టుకుంది. స్నేహితులు కరుస్తోందని చెప్పడంతో దాన్ని మరో చేతితో వదిలించుకున్నారు. ఆసుపత్రికి వెళదామని ఫ్రెండ్స్​ చెబుతున్నా వినలేదు. తనకు ఏమీ కాదంటూ వారించాడు. గంట తర్వాత ఆయన శరీరంలో మార్పులు కనిపించడంతో స్నేహితులు మెహిదీపట్నంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఇంజక్షన్​ వేశారు. మరో రెండు గంటల్లో పరిస్థితి విషమించడంతో ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లారు. అక్కడికి చేరుకున్న కాసేపటికే మొహిద్దీన్​ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. అతనికి భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.

Businessman Dies of Snake Bite at Moinabad : ఫాంహౌస్​లో స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా సమయం గడుపుతున్న సమయంలో అక్కడికి ఓ చిన్న పాము వచ్చింది. దాన్ని చేతితో పట్టుకొని సరదాగా అందరినీ భయపెట్టించే ప్రయత్నం చేసిన వ్యక్తిని అది కాటు వేసింది. దీంతో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్​లోని రాజేంద్రనగర్​ ఖాద్రీహిల్స్​కు చెందిన నవాబ్​ సయ్యద్​ ఖుమైజ్​ మొహిద్దీన్​ హుస్సైనీ (30) వ్యాపారవేత్త. ఈ నెల 17న రాత్రి స్నేహితులతో కలిసి మొయినాబాద్​లోని తన ఫాంహౌస్​కు వెళ్లారు. అయితే తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో అక్కడికి ఓ చిన్న కట్ల పాము వచ్చింది.

మొహిద్దీన్ దానిని చేతిలో పట్టుకొని స్నేహితులను భయపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆ పాము ఆయన కుడిచేతి బొటన వేలిని నోటితో గట్టిగా పట్టుకుంది. స్నేహితులు కరుస్తోందని చెప్పడంతో దాన్ని మరో చేతితో వదిలించుకున్నారు. ఆసుపత్రికి వెళదామని ఫ్రెండ్స్​ చెబుతున్నా వినలేదు. తనకు ఏమీ కాదంటూ వారించాడు. గంట తర్వాత ఆయన శరీరంలో మార్పులు కనిపించడంతో స్నేహితులు మెహిదీపట్నంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఇంజక్షన్​ వేశారు. మరో రెండు గంటల్లో పరిస్థితి విషమించడంతో ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లారు. అక్కడికి చేరుకున్న కాసేపటికే మొహిద్దీన్​ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. అతనికి భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.

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BUSINESS MAN DIED OF SNAKE BITE
SNAKE BITE DEATH HYDERABAD
మొయినాబాద్​లో పాముకాటుతో మృతి
SNAKE BITE DIED HYDERABAD

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ETV Bharat Telangana Team

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