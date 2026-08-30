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రాఖీ పౌర్ణమి తిరుగు ప్రయాణాలు​ - ప్రయాణికులతో బస్టాండ్లు కిటకిట

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ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారిన బస్టాండ్లు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 3:02 PM IST

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Bus Stands Rush With Passengers : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇవాళ బస్టాండ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లిన ప్రజలు పండుగ ముగించుకొని తమ తమ గమ్యస్థానాలకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. దీంతో ఇవాళ ఉదయం నుంచే బస్టాండ్లు తీవ్ర రద్దీగా మారాయి. అటు బస్సులూ జనంతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా మెట్​పల్లి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతోంది. మెట్​పల్లి నుంచి నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, కరీంనగర్, వరంగల్, హనుమకొండ, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు ప్రజలు తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఆర్టీసీ అధికారులు పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక బస్సులు నడిపినప్పటికీ, కావాల్సినన్ని సరిపోక ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పడం లేదు. దీంతో గంటల తరబడి బస్టాండ్లలో బస్సుల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. బస్టాండ్లో పలువురు ద్విచక్ర వాహనాలను బస్సుల వద్ద నిలిపినా, ప్లాట్ ఫామ్​లో వద్ద పార్కింగ్ చేసినా పట్టించుకునే వారు కరవయ్యారు. పలు ఆటోలు ప్రయాణికులను తీసుకొని నేరుగా బస్సులు ఆగే ప్లాట్ ఫామ్ మీదకే వస్తున్నాయి. ప్రైవేటు వాహనాలను నియంత్రించేందుకు తగిన సిబ్బంది లేక ఇష్టారీతిగా బస్టాండ్లలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 

Bus Stands Rush With Passengers : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇవాళ బస్టాండ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లిన ప్రజలు పండుగ ముగించుకొని తమ తమ గమ్యస్థానాలకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. దీంతో ఇవాళ ఉదయం నుంచే బస్టాండ్లు తీవ్ర రద్దీగా మారాయి. అటు బస్సులూ జనంతో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా మెట్​పల్లి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతోంది. మెట్​పల్లి నుంచి నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, కరీంనగర్, వరంగల్, హనుమకొండ, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు ప్రజలు తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఆర్టీసీ అధికారులు పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక బస్సులు నడిపినప్పటికీ, కావాల్సినన్ని సరిపోక ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పడం లేదు. దీంతో గంటల తరబడి బస్టాండ్లలో బస్సుల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. బస్టాండ్లో పలువురు ద్విచక్ర వాహనాలను బస్సుల వద్ద నిలిపినా, ప్లాట్ ఫామ్​లో వద్ద పార్కింగ్ చేసినా పట్టించుకునే వారు కరవయ్యారు. పలు ఆటోలు ప్రయాణికులను తీసుకొని నేరుగా బస్సులు ఆగే ప్లాట్ ఫామ్ మీదకే వస్తున్నాయి. ప్రైవేటు వాహనాలను నియంత్రించేందుకు తగిన సిబ్బంది లేక ఇష్టారీతిగా బస్టాండ్లలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 

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BUS STANDS CROWD WITH PASSENGERS
PASSENGERS RUSH ON RAKHI FESTIVAL
PEOPLE CROWD IN BUS STANDS
బస్టాండ్లలో ప్రయాణీకుల రద్దీ
BUS STANDS RUSH WITH PASSENGERS

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