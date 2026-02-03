LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BUDGET SESSION OF PARLIAMENT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 11:04 AM IST
Rajya Sabha Session LIVE : రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా నిన్న రాజ్యసభలో బీజేపీ ఎంపీ సి.సదానందన్ మాస్టర్ తొలి ప్రసంగం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఏదైనా విషయంలో కేంద్రాన్ని గుడ్డిగా వ్యతిరేకించొద్దని ప్రతిపక్షాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కలిసి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.ఈ క్రమంలోనే తన రెండు కృత్రిమ కాళ్లను తీసి టేబుల్పై పెట్టి విపక్షాలను నిలదీయడం చర్చనీయాంశమైంది. ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడుతున్న వారే 31 ఏళ్ల క్రితం కేరళలో తనపై దాడి చేశారన్నారు. ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో కొంతమంది పథకం ప్రకారం రోడ్డుపై తనను వెనుక నుంచి పట్టుకుని, తన కాళ్లను నరికేశార సదానందన్ మాస్టర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే, కృత్రిమ కాళ్లను ప్రదర్శించడాన్ని సీపీఎం ఎంపీ జాన్ బ్రిటాస్ తప్పుపట్టారు. ఇది నిబంధనల ఉల్లంఘనేనని ‘పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్’ లేవనెత్తారు. ఈ క్రమంలోనే బ్రిటాస్కు సదానందన్ బదులిస్తూ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటో దేశానికి, ప్రజలకు చూపించాలనుకుంటున్నానన్నారు. ఎప్పుడూ ప్రజాస్వామ్యం, సహనం, మానవత్వం గురించి మాట్లాడుతుంటారు కానీ, జాన్ నిబద్ధత రాజకీయ హింసపై ఆధారపడి ఉందని, ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని వ్యాఖ్యానించారు. అనంతరం ఆ కృత్రిమ కాళ్లను టేబుల్పై నుంచి తొలగించారు. ప్రస్తుతం నేటి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
