గోదావరి పుష్కరాల కోసం స్మార్ట్ యాప్ - బీటెక్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 3:03 PM IST
Godavari Pushkaralu 2027 : గోదావరి పుష్కరాలు కోట్లాది మంది భక్తుల ఆధ్యాత్మిక సంబరం! కానీ ఇంతటి భారీ వేడుకల్లో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడం ప్రతి ఘాట్లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం అధికారులకు పెద్ద సవాలే. మరి ఈ సవాల్కు టెక్నాలజీతో చెక్ పెట్టగలిగితే? ఏ ఘాట్లో ఎంతమంది భక్తులున్నారు? ఎక్కడ రద్దీ పెరుగుతోంది? ఎక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండాలి? అదేవిధంగా ఎవరైనా తప్పిపోయినా వెంటనే వారి ఆచూకీ కనిపెట్టొచ్చు.
డ్రోన్లతో పాటు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఫీడ్ ద్వారా రద్దీ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పుష్కరాలు జరిగే ప్రదేశాలతో పాటు ఘాట్ల దగ్గరికి ఎలా చేరుకోవాలి? అక్కడే ఉండే వసతులతో పాటు రవాణా సదుపాయాల గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇవేకాక తదితర వివరాలను క్షణాల్లో అందించే గోదావరి పుష్కరాలు 2027 పేరుతో సరికొత్త యాప్ను రూపొందించారు బీటెక్ విద్యార్థులు. మరి ఈ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది? రద్దీని ఎలా అంచనా వేస్తుంది? యాప్ ప్రత్యేకతలేంటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
Godavari Pushkaralu 2027 : గోదావరి పుష్కరాలు కోట్లాది మంది భక్తుల ఆధ్యాత్మిక సంబరం! కానీ ఇంతటి భారీ వేడుకల్లో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడం ప్రతి ఘాట్లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం అధికారులకు పెద్ద సవాలే. మరి ఈ సవాల్కు టెక్నాలజీతో చెక్ పెట్టగలిగితే? ఏ ఘాట్లో ఎంతమంది భక్తులున్నారు? ఎక్కడ రద్దీ పెరుగుతోంది? ఎక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండాలి? అదేవిధంగా ఎవరైనా తప్పిపోయినా వెంటనే వారి ఆచూకీ కనిపెట్టొచ్చు.
డ్రోన్లతో పాటు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఫీడ్ ద్వారా రద్దీ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పుష్కరాలు జరిగే ప్రదేశాలతో పాటు ఘాట్ల దగ్గరికి ఎలా చేరుకోవాలి? అక్కడే ఉండే వసతులతో పాటు రవాణా సదుపాయాల గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇవేకాక తదితర వివరాలను క్షణాల్లో అందించే గోదావరి పుష్కరాలు 2027 పేరుతో సరికొత్త యాప్ను రూపొందించారు బీటెక్ విద్యార్థులు. మరి ఈ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది? రద్దీని ఎలా అంచనా వేస్తుంది? యాప్ ప్రత్యేకతలేంటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.