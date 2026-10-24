ETV Bharat / Videos

గోదావరి పుష్కరాల కోసం స్మార్ట్ యాప్ - బీటెక్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
గోదావరి పుష్కరాలు-2027 పేరుతో యాప్‌ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2026 at 2:56 PM IST

|

Updated : October 24, 2026 at 3:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Godavari Pushkaralu 2027 : గోదావరి పుష్కరాలు కోట్లాది మంది భక్తుల ఆధ్యాత్మిక సంబరం! కానీ ఇంతటి భారీ వేడుకల్లో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడం ప్రతి ఘాట్‌లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం అధికారులకు పెద్ద సవాలే. మరి ఈ సవాల్‌కు టెక్నాలజీతో చెక్ పెట్టగలిగితే? ఏ ఘాట్‌లో ఎంతమంది భక్తులున్నారు? ఎక్కడ రద్దీ పెరుగుతోంది? ఎక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండాలి? అదేవిధంగా ఎవరైనా తప్పిపోయినా వెంటనే వారి ఆచూకీ కనిపెట్టొచ్చు.

డ్రోన్లతో పాటు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఫీడ్​ ద్వారా రద్దీ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పుష్కరాలు జరిగే ప్రదేశాలతో పాటు ఘాట్ల దగ్గరికి ఎలా చేరుకోవాలి? అక్కడే ఉండే వసతులతో పాటు రవాణా సదుపాయాల గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇవేకాక తదితర వివరాలను క్షణాల్లో అందించే గోదావరి పుష్కరాలు 2027 పేరుతో సరికొత్త యాప్‌ను రూపొందించారు బీటెక్ విద్యార్థులు. మరి ఈ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది? రద్దీని ఎలా అంచనా వేస్తుంది? యాప్‌ ప్రత్యేకతలేంటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

Godavari Pushkaralu 2027 : గోదావరి పుష్కరాలు కోట్లాది మంది భక్తుల ఆధ్యాత్మిక సంబరం! కానీ ఇంతటి భారీ వేడుకల్లో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడం ప్రతి ఘాట్‌లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం అధికారులకు పెద్ద సవాలే. మరి ఈ సవాల్‌కు టెక్నాలజీతో చెక్ పెట్టగలిగితే? ఏ ఘాట్‌లో ఎంతమంది భక్తులున్నారు? ఎక్కడ రద్దీ పెరుగుతోంది? ఎక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండాలి? అదేవిధంగా ఎవరైనా తప్పిపోయినా వెంటనే వారి ఆచూకీ కనిపెట్టొచ్చు.

డ్రోన్లతో పాటు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఫీడ్​ ద్వారా రద్దీ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పుష్కరాలు జరిగే ప్రదేశాలతో పాటు ఘాట్ల దగ్గరికి ఎలా చేరుకోవాలి? అక్కడే ఉండే వసతులతో పాటు రవాణా సదుపాయాల గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇవేకాక తదితర వివరాలను క్షణాల్లో అందించే గోదావరి పుష్కరాలు 2027 పేరుతో సరికొత్త యాప్‌ను రూపొందించారు బీటెక్ విద్యార్థులు. మరి ఈ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది? రద్దీని ఎలా అంచనా వేస్తుంది? యాప్‌ ప్రత్యేకతలేంటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

Last Updated : October 24, 2026 at 3:03 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GODAVARI PUSHKARALU 2027
GODAVARI PUSHKARALU IN AP 2027
GODAVARI PUSHKARALU 2027 APP
AP GODAVARI PUSHKARALU 2027

ఇలాంటి కథనాలు

Dwaraka Tirumala TiruKalyana Mahotsavalu 2026

ద్వారకా తిరుమలలో తిరుకల్యాణ మహోత్సవాలు - హనుమద్వాహనంపై శ్రీనివాసుడి విహారం

October 24, 2026 at 5:55 PM IST
వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్-2026

విద్యార్థుల సృజనాత్మకతకు వేదిక - వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్-2026

October 24, 2026 at 4:38 PM IST
2 Python hulchul at Prakasam Barrage

ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద జంట కొండచిలువల కలకలం

October 23, 2026 at 9:44 PM IST
Fire Breaks out Two Wheeler

ద్విచక్ర వాహనంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు - పూర్తిగా దగ్ధమైన వాహనం

October 23, 2026 at 4:46 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.