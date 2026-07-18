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LIVE : సరూర్​నగర్​లో బీఆర్​ఎస్​ యువ సంగ్రామ సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం - BRS YUVA SANGRAMA SADASSU 2026

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BRS YUVA SANGRAMA SADASSU (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 12:43 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 1:25 PM IST

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BRS Yuva Sangrama Sadassu In Saroornagar : హైదరాబాద్‌ సరూర్‌నగర్‌ స్టేడియంలో భారత రాష్ట్ర సమితి ఆధ్వర్యంలో యువ సంగ్రామ సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీమంత్రి కేటీఆర్ హజరయ్యారు. యువతకు సంవత్సర కాలంలో 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్న కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ విమర్శలు గుప్పించారు. హామీలు ఇచ్చి యువతను కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిందని మండిపడ్డారు. నిన్న ఈ సమావేశానికి పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. దీంతో న్యాయస్థానం అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 7 గంటలలోపు సదస్సు నిర్వహించుకోవాలని పేర్కొంది. సదస్సు జరిగే సమయంలో నేషనల్ హైవేపై ట్రాఫిక్, శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిర్వాహకులకు స్పష్టం చేసింది. కోర్టులో బీఆర్​ఎస్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరుద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చించడానికి సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినా మల్కాజ్​గిరి పోలీసు కమిషనర్‌ అనుమతి మంజూరు చేయలేదన్నారు. ప్రభుత్వ న్యాయవాది మహేశ్‌ రాజే వాదనలు వినిపిస్తూ పలు విద్యార్థి సంఘాలు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్నాయని, అందువల్ల శాంతి భద్రతల సమస్య, ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతుందని ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం ఉందన్నారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి శాంతియుతంగా నిబంధనల ప్రకారం సదస్సు నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని సంబంధిత పోలీసులను ఆదేశించారు.

BRS Yuva Sangrama Sadassu In Saroornagar : హైదరాబాద్‌ సరూర్‌నగర్‌ స్టేడియంలో భారత రాష్ట్ర సమితి ఆధ్వర్యంలో యువ సంగ్రామ సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీమంత్రి కేటీఆర్ హజరయ్యారు. యువతకు సంవత్సర కాలంలో 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్న కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ విమర్శలు గుప్పించారు. హామీలు ఇచ్చి యువతను కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిందని మండిపడ్డారు. నిన్న ఈ సమావేశానికి పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. దీంతో న్యాయస్థానం అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 7 గంటలలోపు సదస్సు నిర్వహించుకోవాలని పేర్కొంది. సదస్సు జరిగే సమయంలో నేషనల్ హైవేపై ట్రాఫిక్, శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిర్వాహకులకు స్పష్టం చేసింది. కోర్టులో బీఆర్​ఎస్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరుద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చించడానికి సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినా మల్కాజ్​గిరి పోలీసు కమిషనర్‌ అనుమతి మంజూరు చేయలేదన్నారు. ప్రభుత్వ న్యాయవాది మహేశ్‌ రాజే వాదనలు వినిపిస్తూ పలు విద్యార్థి సంఘాలు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్నాయని, అందువల్ల శాంతి భద్రతల సమస్య, ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతుందని ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం ఉందన్నారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి శాంతియుతంగా నిబంధనల ప్రకారం సదస్సు నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని సంబంధిత పోలీసులను ఆదేశించారు.

Last Updated : July 18, 2026 at 1:25 PM IST

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BRS YUVA SANGRAMA SADASSU
KTR IN BRS YUVA SANGRAMA SADASSU
బీఆర్​ఎస్​ యువ సంగ్రామ సదస్సు
BRS YUVA SANGRAMA SADASSU 2026
BRS YUVA SANGRAMA SADASSU

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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