LIVE : హనుమకొండలో బీఆర్ఎస్ జన చైతన్య సభ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : November 22, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 7:11 PM IST
బీఆర్ఎస్ పార్టీ హనుమకొండలోని కాకతీయ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో జన చైతన్య సభ నిర్వహిస్తోంది. ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ మాజీ కార్పొరేటర్లతో పాటు, పలువురు నాయకులను కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై కేటీఆర్ తన ప్రసంగం ఇస్తున్నారు. వరంగల్ జిల్లాలో పార్టీ బలోపేతం చేయడంపైనా గులాబీ పార్టీ దృష్టిని కేంద్రీకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్నీ జిల్లాల్లో కేటీఆర్ పర్యటించి పబ్లిక్ మీటింగ్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గత కొంత కాలంగా చేస్తూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పూర్వవైభవం తీసుకురావాలని ఈ మీటింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్, నన్నపునేని నరేందర్, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, తాటికొండ రాజయ్య తదితరులు హాజరయ్యారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ హనుమకొండలోని కాకతీయ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో జన చైతన్య సభ నిర్వహిస్తోంది. ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ మాజీ కార్పొరేటర్లతో పాటు, పలువురు నాయకులను కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై కేటీఆర్ తన ప్రసంగం ఇస్తున్నారు. వరంగల్ జిల్లాలో పార్టీ బలోపేతం చేయడంపైనా గులాబీ పార్టీ దృష్టిని కేంద్రీకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్నీ జిల్లాల్లో కేటీఆర్ పర్యటించి పబ్లిక్ మీటింగ్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గత కొంత కాలంగా చేస్తూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పూర్వవైభవం తీసుకురావాలని ఈ మీటింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్, నన్నపునేని నరేందర్, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, తాటికొండ రాజయ్య తదితరులు హాజరయ్యారు.