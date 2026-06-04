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'ఇరానీ చాయ్, ఉస్మానియా బిస్కెట్ - కాంబినేషన్ సూపర్​' - KTR AT OLD CITY HYDERABAD

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ఇరానీ చాయ్, ఉస్మానియా బిస్కెట్ - కాంబినేషన్ సూపర్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 6:34 PM IST

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KTR on Tour at Old City Hyderabad : పాతబస్తీకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి ఇరానీ చాయ్ తాగకపోతే ఆ పర్యటనకు సంపూర్ణత్వమే ఉండదన్నారు కేటీఆర్.​ హైదరాబాద్ పాతబస్తీ సంస్కృతికి అద్దం పట్టే ఇరానీ చాయ్ రుచిని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇవాళ ఆస్వాదించారు. పాతబస్తీ పర్యటనకు వెళ్లిన ఆయన చార్మినార్‌కు ఆనుకుని ఉన్న నిమ్రా కేఫ్​ను సందర్శించారు. కేటీఆర్‌ను కేఫ్​ నిర్వాహకులు సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఉస్మానియా బిస్కెట్, ఇరానీ చాయ్ రుచిని కేటీఆర్ ఆస్వాదించారు. ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. కేటీఆర్ పాతబస్తీ రాకతో చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. అనంతరం కేటీఆర్ (ఎక్స్) వేదికగా తన జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. "పాతబస్తీకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి ఇరానీ చాయ్ తాగకపోతే ఆ పర్యటనకు సంపూర్ణత్వమే ఉండదు. చార్మినార్ పక్కనే ఉన్న ప్రముఖ నిమ్రా కేఫ్‌ను సందర్శించి, రుచికరమైన ఉస్మానియా బిస్కెట్లు, ఇరానీ చాయ్‌ని ఆస్వాదించాను" అని పేర్కొన్నారు.

KTR on Tour at Old City Hyderabad : పాతబస్తీకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి ఇరానీ చాయ్ తాగకపోతే ఆ పర్యటనకు సంపూర్ణత్వమే ఉండదన్నారు కేటీఆర్.​ హైదరాబాద్ పాతబస్తీ సంస్కృతికి అద్దం పట్టే ఇరానీ చాయ్ రుచిని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇవాళ ఆస్వాదించారు. పాతబస్తీ పర్యటనకు వెళ్లిన ఆయన చార్మినార్‌కు ఆనుకుని ఉన్న నిమ్రా కేఫ్​ను సందర్శించారు. కేటీఆర్‌ను కేఫ్​ నిర్వాహకులు సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఉస్మానియా బిస్కెట్, ఇరానీ చాయ్ రుచిని కేటీఆర్ ఆస్వాదించారు. ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. కేటీఆర్ పాతబస్తీ రాకతో చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. అనంతరం కేటీఆర్ (ఎక్స్) వేదికగా తన జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. "పాతబస్తీకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి ఇరానీ చాయ్ తాగకపోతే ఆ పర్యటనకు సంపూర్ణత్వమే ఉండదు. చార్మినార్ పక్కనే ఉన్న ప్రముఖ నిమ్రా కేఫ్‌ను సందర్శించి, రుచికరమైన ఉస్మానియా బిస్కెట్లు, ఇరానీ చాయ్‌ని ఆస్వాదించాను" అని పేర్కొన్నారు.

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KTR ON TOUR AT PATABASTI
KTR ON TOUR AT OLD CITY HYD
ఛార్మినార్​ పర్యటనలో కేటీఆర్​
KTR AT CHARMINAR
KTR AT OLD CITY HYDERABAD

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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