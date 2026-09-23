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LIVE : కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 2:11 PM IST

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KTR Press Meet : గత కొన్ని రోజులుగా బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకు చెందినవని ఆరోపిస్తూ, ఆ భూముల నిజాలు నిగ్గుతేల్చేందుకు కాంగ్రెస్​ నేతలు బృందంగా పర్యటిస్తున్నారు. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని చెరువు కాల్వలు కాజేశారని, ఆ భూములను పేదలకు పంచిపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ పర్యటనలపై బీఆర్ఎస్ తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కాంగ్రెస్ నేతల పర్యటనకు ఏర్పాట్లు, ఖర్చు ఎవరు చేశారని, ప్రభుత్వ ఖర్చు ఎంత అని నిలదీసింది. వ్యక్తుల భూముల్లోకి వెళ్లి విచారణ చేసే హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుందా? రేపు వారి ఇళ్లల్లోకి ఎవరైనా వెళ్తే ఏం సమాధానం చెబుతారని బీఆర్ఎస్ నేతలు నిలదీశారు. విచారణకు వెళ్తే అధికారులు వెళ్లాలి కానీ, ఐదు రోజులు డ్రామాలు చేసి కాంగ్రెస్ నేతలు ఏం సాధించారని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడేది అబద్ధమని తేలిపోయిందని, తాను అఫిడవిట్​లో చెప్పింది నిజమని చెప్పినందుకు వారికి ధన్యవాదాలని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ ఘటనపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్​ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.

KTR Press Meet : గత కొన్ని రోజులుగా బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకు చెందినవని ఆరోపిస్తూ, ఆ భూముల నిజాలు నిగ్గుతేల్చేందుకు కాంగ్రెస్​ నేతలు బృందంగా పర్యటిస్తున్నారు. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని చెరువు కాల్వలు కాజేశారని, ఆ భూములను పేదలకు పంచిపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ పర్యటనలపై బీఆర్ఎస్ తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కాంగ్రెస్ నేతల పర్యటనకు ఏర్పాట్లు, ఖర్చు ఎవరు చేశారని, ప్రభుత్వ ఖర్చు ఎంత అని నిలదీసింది. వ్యక్తుల భూముల్లోకి వెళ్లి విచారణ చేసే హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుందా? రేపు వారి ఇళ్లల్లోకి ఎవరైనా వెళ్తే ఏం సమాధానం చెబుతారని బీఆర్ఎస్ నేతలు నిలదీశారు. విచారణకు వెళ్తే అధికారులు వెళ్లాలి కానీ, ఐదు రోజులు డ్రామాలు చేసి కాంగ్రెస్ నేతలు ఏం సాధించారని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడేది అబద్ధమని తేలిపోయిందని, తాను అఫిడవిట్​లో చెప్పింది నిజమని చెప్పినందుకు వారికి ధన్యవాదాలని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ ఘటనపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్​ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.

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TAGGED:

KTR LIVE
కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం
CONGRESS LEADERS
KTR PRESS MEET AT TELANGANA BHAVAN

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