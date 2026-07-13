LIVE : లోయర్ మానేరు డ్యామ్ వద్ద కేటీఆర్ ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - కేటీఆర్ లైవ్
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Published : July 13, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 5:19 PM IST
KTR Media Conference LIVE : LIVE : లోయర్ మానేరు డ్యామ్ పర్యటనకు వెళ్లిన బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్బంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షతంగా ఉండేందని వివరిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మండిపడ్డారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అనవసర దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు, గోదావరి నీటి వినియోగంపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టును, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాజెక్టుల విషయాన్ని లేవనెత్తారు. బనకచర్ల అనుసంధానం అంశంపై ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో జరగనున్న విచారణ అంశాన్ని ప్రస్తవించారు. దేవాదుల, సీతమ్మసాగర్ ఎత్తిపోతల పథకాల అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రశ్నిస్తున్నందుకే తమపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
KTR Media Conference LIVE : LIVE : లోయర్ మానేరు డ్యామ్ పర్యటనకు వెళ్లిన బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్బంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షతంగా ఉండేందని వివరిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మండిపడ్డారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అనవసర దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు, గోదావరి నీటి వినియోగంపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టును, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాజెక్టుల విషయాన్ని లేవనెత్తారు. బనకచర్ల అనుసంధానం అంశంపై ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో జరగనున్న విచారణ అంశాన్ని ప్రస్తవించారు. దేవాదుల, సీతమ్మసాగర్ ఎత్తిపోతల పథకాల అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రశ్నిస్తున్నందుకే తమపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.