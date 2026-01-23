ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ భవన్​లో కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR APPEARS BEFORE SIT LIVE

KTR Appears Before SIT LIVE (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 10:08 AM IST

Updated : January 23, 2026 at 10:21 AM IST

Choose ETV Bharat

KTR Appears Before SIT LIVE : ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్​ విచారణకు బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ హాజరయ్యారు. కేటీఆర్‌కు సిట్‌ 160 సీఆర్పీసీ కింద గురువారం నోటీసు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. విచారణ నిమిత్తం ఇవాళ(శుక్రవారం) ఉదయం 11 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్‌లోని తమ కార్యాలయానికి రావాలని ఏసీపీ పి.వెంకటగిరి సూచించారు. ఈ నెల 20వ తేదీన ఇదే కేసులో హరీశ్‌రావును విచారించగా తాజాగా కేటీఆర్‌కు నోటీస్‌ జారీ చేయడమనేది ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది. కేసు దర్యాప్తునకు ఉపకరించే అంశాలతో మీకు సంబంధమున్న నేపథ్యంలో ఆ వివరాలు వెల్లడించేందుకు విచారణకు రావాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సూచించింది. బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎస్‌ఐబీ కేంద్రంగా ఫోన్‌ అక్రమ ట్యాపింగ్‌ జరిగిందంటూ 2024 మార్చిలో పంజాగుట్ట ఠాణాలో నమోదైన కేసును ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ నేతృత్వంలోని సిట్‌ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈకేసు దర్యాప్తులో భాగంగానే తాజాగా కేటీఆర్‌ను విచారణకు పిలిచింది. వాస్తవానికి కేసు నమోదై దాదాపు రెండేళ్లు కావస్తున్నప్పటికీ దర్యాప్తు ఇంకా పూర్తి కాలేదు. తనకు​ నోటీసులు జారీచేసిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ భవన్​లో కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం. 

KTR APPEARS BEFORE SIT LIVE
సిట్ ఎదుట హాజరైన కేటీఆర్
TELANGANA PHONE TAPPING CASE
BRS WORKING PRESIDENT KTR LIVE
KTR APPEARS BEFORE SIT LIVE

ETV Bharat Telangana Team

