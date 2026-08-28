కేసీఆర్కు రాఖీ కట్టిన బీఆర్ఎస్ మహిళా నేతలు గొంగిడి సునీత, తుల ఉమ
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Published : August 28, 2026 at 8:08 PM IST
BRS Women Leaders Tied Rakhi to KCR : మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్కు ఆ పార్టీ మహిళా నేతలు రాఖీ కట్టారు. ఆలేరు మాజీ ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత, జిల్లా పరిషత్ మాజీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమ రాఖీ కట్టి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ వారిద్దరినీ ఆత్మీయంగా పలకరించి ఆశీర్వదించారు. రాఖీ కట్టిన మహిళా నేతలిద్దరికీ కేసీఆర్ దంపతులు చీర సారెను కానుకగా అందించి దీవించారు. అంతకుముందు రాష్ట్ర ప్రజలకు కేసీఆర్ రాఖీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మానవ సంబంధాలలో అత్యంత గొప్పదైన బంధం సహోదరత్వమని, అక్కా తమ్ముళ్లు, అన్నాచెల్లెళ్లు అనుబంధం అజరామరం పేర్కొన్నారు. రాఖీ బంధన్ భారత కుటుంబ జీవనంలో ప్రత్యేక సంప్రదాయ వేడుక అని వివరించారు. ప్రజలంతా సౌభ్రాతృత్వంతో జీవించడంతోనే వసుదైక కుటుంబ భావన పరిఢవిల్లుతుందని ఆకాంక్షించారు. 'సోదర, సోదరీమణుల ఆత్మీయ బంధాన్ని చాటే పండుగ రక్షా బంధన్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
BRS Women Leaders Tied Rakhi to KCR : మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్కు ఆ పార్టీ మహిళా నేతలు రాఖీ కట్టారు. ఆలేరు మాజీ ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత, జిల్లా పరిషత్ మాజీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమ రాఖీ కట్టి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ వారిద్దరినీ ఆత్మీయంగా పలకరించి ఆశీర్వదించారు. రాఖీ కట్టిన మహిళా నేతలిద్దరికీ కేసీఆర్ దంపతులు చీర సారెను కానుకగా అందించి దీవించారు. అంతకుముందు రాష్ట్ర ప్రజలకు కేసీఆర్ రాఖీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మానవ సంబంధాలలో అత్యంత గొప్పదైన బంధం సహోదరత్వమని, అక్కా తమ్ముళ్లు, అన్నాచెల్లెళ్లు అనుబంధం అజరామరం పేర్కొన్నారు. రాఖీ బంధన్ భారత కుటుంబ జీవనంలో ప్రత్యేక సంప్రదాయ వేడుక అని వివరించారు. ప్రజలంతా సౌభ్రాతృత్వంతో జీవించడంతోనే వసుదైక కుటుంబ భావన పరిఢవిల్లుతుందని ఆకాంక్షించారు. 'సోదర, సోదరీమణుల ఆత్మీయ బంధాన్ని చాటే పండుగ రక్షా బంధన్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.