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LIVE : నిర్మల్​లో బీఆర్ఎస్ రైతు గర్జన సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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నిర్మల్​లో బీఆర్ఎస్ రైతు గర్జన సమావేశం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2026 at 5:55 PM IST

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కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శల దాడిని తీవ్రతరం చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ రైతు గర్జనలతో ప్రజల్లోకి వెళ్తోంది. సాగునీటి సమస్యలు, పంట నష్టాలు, రైతులకు అందాల్సిన సాయం వంటి అంశాలను ప్రధాన అజెండాగా ఎంచుకొని సభలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ నెల ఒకటో తేదీన ఆదిలాబాద్‌ వేదికగా జరిగిన రైతుగర్జన సభలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. దానికి కొనసాగింపుగా ఈరోజు 11న నిర్మల్​లో రైతు గర్జన సమావేశం నిర్వహించారు, 18న నిజామాబాద్‌లోనూ రైతు గర్జన సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. సాగునీరు, విద్యుత్ సమస్యలు, ఎరువుల కొరత రైతు భరోసా నిధులు, పంట నష్టాల పరిహారం వంటి అంశాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీటి వినియోగం, ఎండిపోతున్న పంటలు రైతులకు అందుతున్న సాయం వంటి అంశాలను సభల్లో ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోసి పంటలను కాపాడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని బీఆర్ఎస్​ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శల దాడిని తీవ్రతరం చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ రైతు గర్జనలతో ప్రజల్లోకి వెళ్తోంది. సాగునీటి సమస్యలు, పంట నష్టాలు, రైతులకు అందాల్సిన సాయం వంటి అంశాలను ప్రధాన అజెండాగా ఎంచుకొని సభలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ నెల ఒకటో తేదీన ఆదిలాబాద్‌ వేదికగా జరిగిన రైతుగర్జన సభలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. దానికి కొనసాగింపుగా ఈరోజు 11న నిర్మల్​లో రైతు గర్జన సమావేశం నిర్వహించారు, 18న నిజామాబాద్‌లోనూ రైతు గర్జన సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. సాగునీరు, విద్యుత్ సమస్యలు, ఎరువుల కొరత రైతు భరోసా నిధులు, పంట నష్టాల పరిహారం వంటి అంశాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీటి వినియోగం, ఎండిపోతున్న పంటలు రైతులకు అందుతున్న సాయం వంటి అంశాలను సభల్లో ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోసి పంటలను కాపాడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని బీఆర్ఎస్​ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.

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TAGGED:

నిర్మల్​లో రైతు గర్జన సమావేశం
బీఆర్ఎస్ రైతు గర్జన సమావేశం
BRS RYTHU GARJANA MEETING
KTR IN BRS RYTHU GARJANA MEETING

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