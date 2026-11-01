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LIVE : ఆదిలాబాద్​లో బీఆర్ఎస్ రైతు గర్జన సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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ఆదిలాబాద్​లో బీఆర్​ఎస్ రైతు గర్జన సభ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2026 at 7:44 PM IST

|

Updated : November 1, 2026 at 8:25 PM IST

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BRS Rythu Garjana Sabha Live : ఆదిలాబాద్​ పట్టణం బీఆర్​ఎస్ జెండాలతో గులాబీమయంగా మారింది. బీఆర్​ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'రైతుగర్జన బహిరంగ సభ'కు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ హాజరయ్యారు. చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి భారీగా రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజలు తరలివచ్చారు. మార్గమధ్యంలో మేడ్చల్​ దగ్గర కేటీఆర్​​కు ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. అనంతరం కేటీఆర్​ అక్కడే పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి, గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ భాస్కర్ యాదవ్, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి మాజీ మంత్రి జోగు రామన్న, మాజీ ఎంపీ బాల్క సుమన్ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, గోదావరి, కృష్ణా జలాలు తదితర అంశాలపై బీఆర్​ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రస్తావిస్తూ ప్రసంగిస్తున్నారు. వారి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

BRS Rythu Garjana Sabha Live : ఆదిలాబాద్​ పట్టణం బీఆర్​ఎస్ జెండాలతో గులాబీమయంగా మారింది. బీఆర్​ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'రైతుగర్జన బహిరంగ సభ'కు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ హాజరయ్యారు. చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి భారీగా రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజలు తరలివచ్చారు. మార్గమధ్యంలో మేడ్చల్​ దగ్గర కేటీఆర్​​కు ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. అనంతరం కేటీఆర్​ అక్కడే పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి, గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ భాస్కర్ యాదవ్, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి మాజీ మంత్రి జోగు రామన్న, మాజీ ఎంపీ బాల్క సుమన్ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, గోదావరి, కృష్ణా జలాలు తదితర అంశాలపై బీఆర్​ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రస్తావిస్తూ ప్రసంగిస్తున్నారు. వారి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

Last Updated : November 1, 2026 at 8:25 PM IST

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TAGGED:

BRS RYTHU GARJANA SABHA
BRS MEETING IN ADILABAD LIVE
KTR ADILABAD TOUR
బీఆర్​ఎస్ రైతు గర్జన సభ
ఆదిలాబాద్​లో బీఆర్​ఎస్​ సభ

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