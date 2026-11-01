LIVE : ఆదిలాబాద్లో బీఆర్ఎస్ రైతు గర్జన సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 1, 2026 at 7:44 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 8:25 PM IST
BRS Rythu Garjana Sabha Live : ఆదిలాబాద్ పట్టణం బీఆర్ఎస్ జెండాలతో గులాబీమయంగా మారింది. బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'రైతుగర్జన బహిరంగ సభ'కు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి భారీగా రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజలు తరలివచ్చారు. మార్గమధ్యంలో మేడ్చల్ దగ్గర కేటీఆర్కు ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. అనంతరం కేటీఆర్ అక్కడే పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి, గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ భాస్కర్ యాదవ్, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి మాజీ మంత్రి జోగు రామన్న, మాజీ ఎంపీ బాల్క సుమన్ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, గోదావరి, కృష్ణా జలాలు తదితర అంశాలపై బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రస్తావిస్తూ ప్రసంగిస్తున్నారు. వారి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
BRS Rythu Garjana Sabha Live : ఆదిలాబాద్ పట్టణం బీఆర్ఎస్ జెండాలతో గులాబీమయంగా మారింది. బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'రైతుగర్జన బహిరంగ సభ'కు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి భారీగా రైతులు, పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజలు తరలివచ్చారు. మార్గమధ్యంలో మేడ్చల్ దగ్గర కేటీఆర్కు ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. అనంతరం కేటీఆర్ అక్కడే పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి, గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ భాస్కర్ యాదవ్, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి మాజీ మంత్రి జోగు రామన్న, మాజీ ఎంపీ బాల్క సుమన్ పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, గోదావరి, కృష్ణా జలాలు తదితర అంశాలపై బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రస్తావిస్తూ ప్రసంగిస్తున్నారు. వారి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.