LIVE : తెలంగాణ భవన్‌లో నదీజలాలపై హరీశ్‌రావు PPT - ప్రత్యక్షప్రసారం - KRISHNA RIVER WATER DISPUTES

నదీ జలాలు-కాంగ్రెస్ ద్రోహాలు అంశంపై ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్న హరీశ్‌రావు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 11:02 AM IST

BRS Party Power Point Presentation at Telangana Bhavan in Hyderabad : బంజారాహిల్స్​లోని తెలంగాణ భవన్​లో నదీ జలాలు-కాంగ్రెస్ ద్రోహాలు అనే అంశంపై మాజీమంత్రి హరీశ్​ రావు పవర్​ పాయింట్​ ప్రజెంటేషన్​ ఇస్తున్నారు. ఈ పీపీటీకి మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, శ్రీనివాస్ గౌడ్, జగదీశ్​ రెడ్డి, నిరంజన్​ రెడ్డి, లక్ష్మా రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు. ఎమ్మెల్సీలు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, నల్గొండ బీఆర్​ఎస్​ నేతలు పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీలో కృష్ణానది జలాలపై పవర్​ పాయింట్​ ప్రజెంటేషన్​ కోసం బీఆర్​ఎస్​ స్పీకర్​ గడ్డం ప్రసాద్​కుమార్​ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినా అనుమతి లభించలేదు. దీంతో ప్రభుత్వం తమపై చేసిన ఆరోపణలు ప్రజల్లోకి నేరుగా వెళ్తాయని భావించిన బీఆర్​ఎస్​ అధిష్టానం మాజీ నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి హరీశ్​ రావు ఆధ్వర్యంలో పీపీటీని ఏర్పాటు చేసింది. కృష్ణానదిపై నీటి వనరుల లభ్యత, అంతరాష్ట్ర వివాదాలు, పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ప్రాజెక్టులపై ఆయన వివరాలను ఒక్కోక్కటిగా వివరిస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్​ లైవ్​ ద్వారా చూద్దాం.

POWER POINT PRESENTATION
HARISH RAO PPT
TELANGANA BHAVAN IN HYDERABAD
KRISHNA RIVER WATER DISPUTES
