LIVE : తెలంగాణ భవన్లో నదీజలాలపై హరీశ్రావు PPT - ప్రత్యక్షప్రసారం - KRISHNA RIVER WATER DISPUTES
Published : January 4, 2026 at 11:02 AM IST
BRS Party Power Point Presentation at Telangana Bhavan in Hyderabad : బంజారాహిల్స్లోని తెలంగాణ భవన్లో నదీ జలాలు-కాంగ్రెస్ ద్రోహాలు అనే అంశంపై మాజీమంత్రి హరీశ్ రావు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. ఈ పీపీటీకి మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, శ్రీనివాస్ గౌడ్, జగదీశ్ రెడ్డి, నిరంజన్ రెడ్డి, లక్ష్మా రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు. ఎమ్మెల్సీలు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, నల్గొండ బీఆర్ఎస్ నేతలు పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీలో కృష్ణానది జలాలపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కోసం బీఆర్ఎస్ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినా అనుమతి లభించలేదు. దీంతో ప్రభుత్వం తమపై చేసిన ఆరోపణలు ప్రజల్లోకి నేరుగా వెళ్తాయని భావించిన బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం మాజీ నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆధ్వర్యంలో పీపీటీని ఏర్పాటు చేసింది. కృష్ణానదిపై నీటి వనరుల లభ్యత, అంతరాష్ట్ర వివాదాలు, పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ప్రాజెక్టులపై ఆయన వివరాలను ఒక్కోక్కటిగా వివరిస్తున్నారు. ఈటీవీ భారత్ లైవ్ ద్వారా చూద్దాం.
