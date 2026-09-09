LIVE : గవర్నర్ను కలిసిన అనంతరం కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 9, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 1:30 PM IST
BRS MLAs met the Governor Live : శాసనసభ నుంచి బీఆర్ఎస్ సభ్యులను సెషన్ మొత్తం సస్పెండ్ చేస్తూ స్పీకర్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సభను అడ్డుకుంటున్న సభ్యుల సస్పెన్షన్కు మంత్రి శ్రీధర్బాబు సిఫారసు చేయగా, స్పీకర్ ఆమోదించారు. సస్పెన్షన్ అయిన వారి జాబితాలో హరీశ్రావు, కేటీఆర్, జగదీశ్రెడ్డి, గంగుల, కౌశిక్రెడ్డి, మాధవరం కృష్ణారావు, కోవా లక్ష్మి, మాణిక్రావు, చింతా ప్రభాకర్, కొత్త ప్రభాకర్రెడ్డి, ప్రశాంత్రెడ్డి, మర్రి రాజశేఖర్రెడ్డి, రాజేశ్వర్రెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సుధీర్రెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, కాలేరు వెంకటేశ్, విజయుడు, వివేకానంద, కె.సంజయ్, తలసాని, అనిల్ జాదవ్ ఉన్నారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గవర్నర్ను కలిశారు. మహిళా శాసనసభ్యుల పట్ల పోలీసులు అనుచితంగా వ్యవహరించిన అంశంతో పాటు, కేసీఆర్ విషయంలో ప్రభుత్వం, పోలీసుల తీరుపై గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఎర్రవల్లి ఘటన, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల అరెస్టు, మహిళా ప్రజాప్రతినిధుల పట్ల పోలీసుల వ్యవహారశైలిని గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
BRS MLAs met the Governor Live : శాసనసభ నుంచి బీఆర్ఎస్ సభ్యులను సెషన్ మొత్తం సస్పెండ్ చేస్తూ స్పీకర్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సభను అడ్డుకుంటున్న సభ్యుల సస్పెన్షన్కు మంత్రి శ్రీధర్బాబు సిఫారసు చేయగా, స్పీకర్ ఆమోదించారు. సస్పెన్షన్ అయిన వారి జాబితాలో హరీశ్రావు, కేటీఆర్, జగదీశ్రెడ్డి, గంగుల, కౌశిక్రెడ్డి, మాధవరం కృష్ణారావు, కోవా లక్ష్మి, మాణిక్రావు, చింతా ప్రభాకర్, కొత్త ప్రభాకర్రెడ్డి, ప్రశాంత్రెడ్డి, మర్రి రాజశేఖర్రెడ్డి, రాజేశ్వర్రెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సుధీర్రెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, కాలేరు వెంకటేశ్, విజయుడు, వివేకానంద, కె.సంజయ్, తలసాని, అనిల్ జాదవ్ ఉన్నారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గవర్నర్ను కలిశారు. మహిళా శాసనసభ్యుల పట్ల పోలీసులు అనుచితంగా వ్యవహరించిన అంశంతో పాటు, కేసీఆర్ విషయంలో ప్రభుత్వం, పోలీసుల తీరుపై గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఎర్రవల్లి ఘటన, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల అరెస్టు, మహిళా ప్రజాప్రతినిధుల పట్ల పోలీసుల వ్యవహారశైలిని గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.