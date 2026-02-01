LIVE : ముగిసిన కేసీఆర్ సిట్ విచారణ - బీఆర్ఎస్ నేతల మీడియా సమావేశం - BRS LEADERS PRESS MEET
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 1, 2026 at 9:58 PM IST|
Updated : February 1, 2026 at 10:14 PM IST
BRS Leaders Press Meet : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ విచారణ ముగిసింది. నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసంలో సిట్ అధికారులు ఆయన్ను విచారించారు. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్ను పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. పలు డాక్యుమెంట్లు, పరికరాలతో కేసీఆర్ ఇంట్లోకి సిట్ అధికారులు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసీఆర్ నివాసం వద్ద పోలీసులు భారీ సంఖ్యలో మోహరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్ వద్దకు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. కేసీఆర్పై అపవాదు పోవాలని గుమ్మడికాయలతో దిష్టి తీశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కార్యకర్తలు నినాదాలను చేశారు. అనంతరం కేసీఆర్ వారికి అభివాదం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కారుపై ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు పూలవర్షాన్ని కురింపించారు. కాన్వాయ్ వెంట భారీగా బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలు తరలివెళ్లారు. ఇదే కేసులో బీఆర్ఎస్ నేతలు హరీశ్రావు, కేటీఆర్, సంతోష్రావులను సిట్ అధికారులు విచారించారు.
BRS Leaders Press Meet : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ విచారణ ముగిసింది. నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసంలో సిట్ అధికారులు ఆయన్ను విచారించారు. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్ను పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. పలు డాక్యుమెంట్లు, పరికరాలతో కేసీఆర్ ఇంట్లోకి సిట్ అధికారులు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసీఆర్ నివాసం వద్ద పోలీసులు భారీ సంఖ్యలో మోహరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్ వద్దకు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. కేసీఆర్పై అపవాదు పోవాలని గుమ్మడికాయలతో దిష్టి తీశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కార్యకర్తలు నినాదాలను చేశారు. అనంతరం కేసీఆర్ వారికి అభివాదం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కారుపై ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు పూలవర్షాన్ని కురింపించారు. కాన్వాయ్ వెంట భారీగా బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలు తరలివెళ్లారు. ఇదే కేసులో బీఆర్ఎస్ నేతలు హరీశ్రావు, కేటీఆర్, సంతోష్రావులను సిట్ అధికారులు విచారించారు.