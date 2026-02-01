ETV Bharat / Videos

LIVE : ముగిసిన కేసీఆర్ సిట్ విచారణ - బీఆర్ఎస్ నేతల మీడియా సమావేశం

BRS Leaders Press Meet

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 9:58 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 10:14 PM IST

Choose ETV Bharat

BRS Leaders Press Meet : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ విచారణ ముగిసింది. నందినగర్‌లోని కేసీఆర్ నివాసంలో సిట్‌ అధికారులు ఆయన్ను విచారించారు. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్‌ను పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. పలు డాక్యుమెంట్లు, పరికరాలతో కేసీఆర్‌ ఇంట్లోకి సిట్ అధికారులు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసీఆర్‌ నివాసం వద్ద పోలీసులు భారీ సంఖ్యలో మోహరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్​ వద్దకు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. కేసీఆర్​పై అపవాదు పోవాలని గుమ్మడికాయలతో దిష్టి తీశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కార్యకర్తలు నినాదాలను చేశారు. అనంతరం కేసీఆర్ వారికి అభివాదం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కారుపై ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు పూలవర్షాన్ని కురింపించారు. కాన్వాయ్ వెంట భారీగా బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలు తరలివెళ్లారు. ఇదే కేసులో బీఆర్ఎస్ నేతలు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్, సంతోష్​రావులను సిట్ అధికారులు విచారించారు.

