LIVE : మండలి మీడియా పాయింట్ నుంచి ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 8, 2026 at 6:34 PM IST
తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం రోజు నుంచే ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న నినాదాలతో కూడిన నల్లరంగు టీ షర్టులు ధరించి వచ్చారనే కారణంగా బీఆర్ఎస్ సభ్యులను పోలీసులు అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్దనే అడ్డుకున్నారు. దీంతో అక్కడ పోలీసులు, బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. హరీశ్రావు నల్లరంగు టీషర్ట్ విప్పి, బనియన్తోనే నిరసన తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ మహిళా శాసనసభ్యుల పట్ల పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారంటూ సబితా, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు పోలీసులను నెట్టుకుంటూ అసెంబ్లీ ఆవరణలోపలికి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో బలవంతంగా అతన్ని పోలీసులు నియంత్రించారు. దీంతో ఆగ్రహంతో స్పీకర్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది. అయితే ఈ ఉదయం తాత మధుతోపాటు నవీన్రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్డు రిమాండ్ విధించేందుకు నిరాకరించింది. దీంతో అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం రోజు నుంచే ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న నినాదాలతో కూడిన నల్లరంగు టీ షర్టులు ధరించి వచ్చారనే కారణంగా బీఆర్ఎస్ సభ్యులను పోలీసులు అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్దనే అడ్డుకున్నారు. దీంతో అక్కడ పోలీసులు, బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. హరీశ్రావు నల్లరంగు టీషర్ట్ విప్పి, బనియన్తోనే నిరసన తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ మహిళా శాసనసభ్యుల పట్ల పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారంటూ సబితా, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు పోలీసులను నెట్టుకుంటూ అసెంబ్లీ ఆవరణలోపలికి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో బలవంతంగా అతన్ని పోలీసులు నియంత్రించారు. దీంతో ఆగ్రహంతో స్పీకర్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది. అయితే ఈ ఉదయం తాత మధుతోపాటు నవీన్రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్డు రిమాండ్ విధించేందుకు నిరాకరించింది. దీంతో అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.