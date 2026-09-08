ETV Bharat / Videos

LIVE : మండలి మీడియా పాయింట్ నుంచి ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్​ వద్ద బీఆర్​ఎస్​ మీడియా సమావేశం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం రోజు నుంచే ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న నినాదాలతో కూడిన నల్లరంగు టీ షర్టులు ధరించి వచ్చారనే కారణంగా బీఆర్​ఎస్​ సభ్యులను పోలీసులు అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్దనే అడ్డుకున్నారు. దీంతో అక్కడ పోలీసులు, బీఆర్​ఎస్​ నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. హరీశ్​రావు నల్లరంగు టీషర్ట్​ విప్పి, బనియన్​తోనే నిరసన తెలిపారు. బీఆర్ఎస్​ మహిళా శాసనసభ్యుల పట్ల పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారంటూ సబితా, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు పోలీసులను నెట్టుకుంటూ అసెంబ్లీ ఆవరణలోపలికి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో బలవంతంగా అతన్ని పోలీసులు నియంత్రించారు. దీంతో ఆగ్రహంతో స్పీకర్​పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది. అయితే ఈ ఉదయం తాత మధుతోపాటు నవీన్​రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్డు రిమాండ్​ విధించేందుకు నిరాకరించింది. దీంతో అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద బీఆర్ఎస్​ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం రోజు నుంచే ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న నినాదాలతో కూడిన నల్లరంగు టీ షర్టులు ధరించి వచ్చారనే కారణంగా బీఆర్​ఎస్​ సభ్యులను పోలీసులు అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్దనే అడ్డుకున్నారు. దీంతో అక్కడ పోలీసులు, బీఆర్​ఎస్​ నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. హరీశ్​రావు నల్లరంగు టీషర్ట్​ విప్పి, బనియన్​తోనే నిరసన తెలిపారు. బీఆర్ఎస్​ మహిళా శాసనసభ్యుల పట్ల పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారంటూ సబితా, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు పోలీసులను నెట్టుకుంటూ అసెంబ్లీ ఆవరణలోపలికి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో బలవంతంగా అతన్ని పోలీసులు నియంత్రించారు. దీంతో ఆగ్రహంతో స్పీకర్​పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది. అయితే ఈ ఉదయం తాత మధుతోపాటు నవీన్​రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్డు రిమాండ్​ విధించేందుకు నిరాకరించింది. దీంతో అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద బీఆర్ఎస్​ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

For All Latest Updates

TAGGED:

BRS PRESSMEET
BRS THATHA MADHU
BRS PRESSMEET

ఇలాంటి కథనాలు

KTR On KCR Erravalli FarmHouse Incident

LIVE : ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ ఫామ్‌హౌస్ ఘటనపై కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం

September 8, 2026 at 4:33 PM IST
KCR ERRAVALLI FARMHOUSE

LIVE : కేసీఆర్​ ఫాంహౌస్​ ముట్టడికి కాంగ్రెస్ పిలుపు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 8, 2026 at 12:29 PM IST
Legislative Council Sessions

LIVE : శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 8, 2026 at 10:08 AM IST
TELANGANA LEGISLATIVE ASSEMBLY

LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 8, 2026 at 10:05 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.