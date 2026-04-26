LIVE : తెలంగాణ భవన్​లో కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - KTR MEETING WITH BRS LEADERS

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 4:32 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 4:52 PM IST

KTR Meeting With BRS leaders : బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ఆ పార్టీ నేతలతో సమావేశమయ్యారు. ఈ మీటింగ్​లో పార్టీ కార్యక్రమాలపై, వివిధ అంశాలపై నేతలతో చర్చించారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పులను ఎత్తిచూపాలని, కాంగ్రెస్ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలు తిప్పికొట్టాలని నాయకులనకు సూచించారు. ఈ సందర్భంగా కల్వకుంట్ల కవిత తన పార్టీ పేరు 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్ఎస్)'గా నామకరణం చేయడంపై స్పందించారు. కవిత కేసీఆర్​పై విమర్శలు చేయడంపైనా కూడా మాట్లాడారు. 'కేసీఆర్‌కు అధికారం ముందు మమకారం తగ్గిపోయిందా? రాజకీయ పరిణతి కోల్పోయి మాట్లాడుతున్నారు. కేటీఆర్‌కు ఏమీ తెలియనందున ఆయన మాట్లాడినా పట్టించుకోరు. ప్రజలు తప్పు చేశారని కేసీఆర్‌ చెబుతున్నారు. ప్రజలు తప్పు చేసి మీకు అధికారం ఇవ్వకపోతే వదిలేస్తారా? అని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ప్రశ్నించింది. రాష్ట్రంలో కర్కోటకుడి పాలన నడుస్తోంది. ప్రజలు గోస పడుతున్నారు. హైడ్రా పేరుతో ఇళ్లు కూల్చుతుంటే ఆదుకోవాల్సిన కేసీఆర్‌ ఎక్కడున్నారు? నన్ను పార్టీలో నుంచి బయటకు పంపితే వెంటనే పార్టీ పెట్టలేదు. వాళ్లు మారుతారేమోనని వేచి చూశాను. పది నెలలైనా మారలేదు. ఆయన ఇదంతా నిజంగా బాగానే జరిగింది. ఆనాడు ఉద్యమకారులను ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడాల్సింది. ఆనాడు మీకు జరిగింది. ఇవాళ నాకు జరిగింది తేడా ఏమి లేదు' అంటూ కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడారు.

ETV Bharat Telangana Team

