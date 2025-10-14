ETV Bharat / Videos

LIVE : బీఆర్​ఎస్​ నేత కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BRS LEADER KTR MEDIA CONFERENCE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 6:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BRS Leader KTR Media Conference : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరి చూపు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపైనే ఉంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీలు జూబ్లీహిల్స్​లో తమ జెండా ఎగురవేయాలని ప్రయత్నాలు చేసున్నాయి. బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్ పేరును ఆ పార్టీ ప్రకటించింది. ఎర్రవల్లి వ్యవసాయక్షేత్రంలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ మాగంటి సునీతకు బీఫామ్‌ అందించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు బీఆర్‌ఎస్‌ తరఫున సునీత నామినేషన్‌ వేయనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్​లో బీఆర్​ఎస్ నేతలు విసృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. బీఆర్​ఎస్ నేత కేటీఆర్ తనదైన శైలిలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు ఘాటు విమర్శలు చేస్తు ప్రజల్లోకి దూసుకుపోతున్నారు. పార్టీలో సీనియర్ నేతగా, జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల అభిమాన నాయకుడిగా స్థానం సంపాదించుకున్న మాగంటి గోపినాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీతకే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేసినట్లు బీఆర్ఎస్​ తెలిపింది. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తామని, ప్రతి అవకాశాన్నీ సద్వినియోగం చేసుకొని ముందుకుసాగుతున్నామని కేటీఆర్ తెలిపారు.

BRS Leader KTR Media Conference : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరి చూపు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపైనే ఉంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీలు జూబ్లీహిల్స్​లో తమ జెండా ఎగురవేయాలని ప్రయత్నాలు చేసున్నాయి. బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్ పేరును ఆ పార్టీ ప్రకటించింది. ఎర్రవల్లి వ్యవసాయక్షేత్రంలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ మాగంటి సునీతకు బీఫామ్‌ అందించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు బీఆర్‌ఎస్‌ తరఫున సునీత నామినేషన్‌ వేయనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్​లో బీఆర్​ఎస్ నేతలు విసృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. బీఆర్​ఎస్ నేత కేటీఆర్ తనదైన శైలిలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు ఘాటు విమర్శలు చేస్తు ప్రజల్లోకి దూసుకుపోతున్నారు. పార్టీలో సీనియర్ నేతగా, జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల అభిమాన నాయకుడిగా స్థానం సంపాదించుకున్న మాగంటి గోపినాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీతకే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేసినట్లు బీఆర్ఎస్​ తెలిపింది. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తామని, ప్రతి అవకాశాన్నీ సద్వినియోగం చేసుకొని ముందుకుసాగుతున్నామని కేటీఆర్ తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

KTR LIVE
కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం
KTR MEDIA CONFERENCE
BRS LEADER KTR MEDIA CONFERENCE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

DGP Shivadhar Reddy

LIVE : డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన ముగ్గురు సీనియర్‌ మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 10, 2025 at 4:14 PM IST
Election Commission Media Conference

LIVE : ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 6, 2025 at 4:11 PM IST
Alai Balai program at Nampally Exhibition Grounds Live

LIVE : నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ గ్రౌండ్​లో అలయ్​ బలయ్​ కార్యక్రమం

October 3, 2025 at 11:44 AM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : కొండారెడ్డిపల్లిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దసరా వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 2, 2025 at 6:45 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.