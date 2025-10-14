LIVE : బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BRS LEADER KTR MEDIA CONFERENCE
Published : October 14, 2025 at 6:31 PM IST
BRS Leader KTR Media Conference : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరి చూపు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపైనే ఉంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు జూబ్లీహిల్స్లో తమ జెండా ఎగురవేయాలని ప్రయత్నాలు చేసున్నాయి. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్ పేరును ఆ పార్టీ ప్రకటించింది. ఎర్రవల్లి వ్యవసాయక్షేత్రంలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ మాగంటి సునీతకు బీఫామ్ అందించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు బీఆర్ఎస్ తరఫున సునీత నామినేషన్ వేయనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు విసృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ తనదైన శైలిలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు ఘాటు విమర్శలు చేస్తు ప్రజల్లోకి దూసుకుపోతున్నారు. పార్టీలో సీనియర్ నేతగా, జూబ్లీహిల్స్ ప్రజల అభిమాన నాయకుడిగా స్థానం సంపాదించుకున్న మాగంటి గోపినాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీతకే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేసినట్లు బీఆర్ఎస్ తెలిపింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తామని, ప్రతి అవకాశాన్నీ సద్వినియోగం చేసుకొని ముందుకుసాగుతున్నామని కేటీఆర్ తెలిపారు.
