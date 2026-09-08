LIVE : ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ ఘటనపై కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం
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Published : September 8, 2026 at 4:33 PM IST
KTR On KCR Erravalli Farm House Incident : ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్ ఫాంహౌస్ వద్ద జరుగుతున్న పరిణామాలతో ఫామ్హౌస్ వద్దకు అసెంబ్లీ నుంచి బయల్దేరిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు. హకీంపేట వద్ద కేటీఆర్, హరీశ్రావు, ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు ఆపడంతో వారు వాగ్వాదానికి దిగారు. పోలీసులు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాటతో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎన్ని రకాలుగా పరిహాసమవుతుందో ప్రజలు గమనిస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతలను దూషించేందుకు ఒక రోజంతా సభ పెట్టాలని, మిగిలిన వారం రోజులైనా ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడుకుందామని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఆరు గ్యారంటీలు వంద రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పి వెయ్యి రోజులైందని రేవంత్ పాలనపై అన్ని వర్గాలు అసంతృప్తితో ఉన్నాయని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. అనంతరం కేటీఆర్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి బోయిన్పల్లి పీఎస్కు తరలించారు. మరో నేత హరీశ్రావును జవహర్నగర్ పీఎస్కు తరలించారు. బీఆర్ఎస్ నేతల అరెస్టును తెలుసుకుని ఆ పార్టీ శ్రేణులు భారీగా ఆయా పోలీస్ స్టేషన్ల వద్దకు తరలిరావడంతో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించిన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, తన నేతలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఎంకు వ్యతిరేకంగా కార్యకర్తలు నినాదాలతో ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది.
KTR On KCR Erravalli Farm House Incident : ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్ ఫాంహౌస్ వద్ద జరుగుతున్న పరిణామాలతో ఫామ్హౌస్ వద్దకు అసెంబ్లీ నుంచి బయల్దేరిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు. హకీంపేట వద్ద కేటీఆర్, హరీశ్రావు, ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు ఆపడంతో వారు వాగ్వాదానికి దిగారు. పోలీసులు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాటతో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఎన్ని రకాలుగా పరిహాసమవుతుందో ప్రజలు గమనిస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతలను దూషించేందుకు ఒక రోజంతా సభ పెట్టాలని, మిగిలిన వారం రోజులైనా ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడుకుందామని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఆరు గ్యారంటీలు వంద రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పి వెయ్యి రోజులైందని రేవంత్ పాలనపై అన్ని వర్గాలు అసంతృప్తితో ఉన్నాయని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. అనంతరం కేటీఆర్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి బోయిన్పల్లి పీఎస్కు తరలించారు. మరో నేత హరీశ్రావును జవహర్నగర్ పీఎస్కు తరలించారు. బీఆర్ఎస్ నేతల అరెస్టును తెలుసుకుని ఆ పార్టీ శ్రేణులు భారీగా ఆయా పోలీస్ స్టేషన్ల వద్దకు తరలిరావడంతో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించిన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, తన నేతలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఎంకు వ్యతిరేకంగా కార్యకర్తలు నినాదాలతో ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది.