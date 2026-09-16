ETV Bharat / Videos

LIVE : మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
హరీశ్ రావు మీడియా సమావేశం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 6:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Harish Rao Press Meet Live : శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్​రావు స్పందించారు. ధరణి, 22ఏ అంశంపై రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని హరీశ్​రావు మండిపడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను విస్మరించి తమపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదని హరీశ్​రావు వివరిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తమ పార్టీ నేతలను తిట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని హరీశ్​ విమర్శిస్తున్నారు. అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Harish Rao Press Meet Live : శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్​రావు స్పందించారు. ధరణి, 22ఏ అంశంపై రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని హరీశ్​రావు మండిపడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను విస్మరించి తమపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదని హరీశ్​రావు వివరిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తమ పార్టీ నేతలను తిట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని హరీశ్​ విమర్శిస్తున్నారు. అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

HARISH RAO COMMENTS ON CM REVANTH
BRS LEADER HARISH RAO LIVE
హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశం
HARISH RAO PRESS MEET LIVE
HARISH RAO PRESS MEET LIVE

ఇలాంటి కథనాలు

తెలంగాణ శాసనసభ

LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 16, 2026 at 5:01 PM IST
TELANGANA ASSEMBLY

LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 16, 2026 at 10:06 AM IST
TIRUMALA SRIVARI BRAHMOTSAVALU LIVE

LIVE : తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 16, 2026 at 8:20 AM IST
KHAIRATABAD MAHA GANAPATI LIVE

LIVE : ఖైరతాబాద్ మహా గణపతికి ప్రత్యేక పూజలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 14, 2026 at 11:13 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.