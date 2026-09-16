LIVE : మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 16, 2026 at 6:02 PM IST
Harish Rao Press Meet Live : శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు స్పందించారు. ధరణి, 22ఏ అంశంపై రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై హరీశ్రావు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని హరీశ్రావు మండిపడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను విస్మరించి తమపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదని హరీశ్రావు వివరిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తమ పార్టీ నేతలను తిట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని హరీశ్ విమర్శిస్తున్నారు. అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ హరీశ్రావు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. హరీశ్రావు మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Harish Rao Press Meet Live : శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు స్పందించారు. ధరణి, 22ఏ అంశంపై రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై హరీశ్రావు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని హరీశ్రావు మండిపడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను విస్మరించి తమపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదని హరీశ్రావు వివరిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తమ పార్టీ నేతలను తిట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని హరీశ్ విమర్శిస్తున్నారు. అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ హరీశ్రావు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. హరీశ్రావు మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.