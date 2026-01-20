ETV Bharat / Videos

LIVE : సిట్ విచారణకు హరీశ్ రావు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SIT ON PHONE TAPPING CASE

Harish Rao Live

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 10:51 AM IST

Updated : January 20, 2026 at 11:23 AM IST

Harish Rao Live : ఫోన్ ట్యాపింక్ కేసులో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సిట్ విచారణకు హాజరయ్యారు. విచారణకు హాజరయ్యే ముందు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీశ్​రావు విమర్శల వర్షం కురిపించారు. రేవంత్​ రెడ్డి బామ్మర్ది బాగోతాన్ని సోమవారం బయటపెట్టగానే తనకు సిట్ నోటీసులు వచ్చాయని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు అన్నారు. రేవంత్​ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడేది లేదని తెలిపారు. రేవంత్​ రెడ్డి ముఠా అవినీతిని బయట పెడుతున్నందుకే కేసులు, నోటీసులు అని విమర్శించారు.ఉద్యమకాలం నుంచి ఎన్నో కేసులు ఎదుర్కొన్నానని, దేనికీ భయపడేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. మంత్రుల కుంభకోణాలు, వాటాల పంచాయితీలు బయటపడుతున్నాయన్న ఆయన హామీలు, అవినీతి గురించి ప్రశ్నిస్తున్నందుకే దృష్టి మళ్లింపు రాజకీయాలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ప్రభుత్వ అవినీతిపై ప్రశ్నించటం మానుకునేది లేదని స్పష్టం చేశారు. బొగ్గు గనుల టెండర్లపై సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతున్నానని అన్నారు. రేవంత్‌ రెడ్డి బామ్మర్ది కాంట్రాక్టర్లను బెదిరించి కాంట్రాక్టులు పొందుతున్నారని ఆరోపించారు.

