LIVE : బాల్క సుమన్​ అరెస్ట్​ - తెలంగాణ భవన్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత - ప్రత్యక్షప్రసారం - HIGH TENSION AT TELANGANA BHAVAN

Tension at Telangana Bhavan (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 30, 2026 at 12:40 PM IST

Updated : May 30, 2026 at 1:40 PM IST

Tension at Telangana Bhavan : హైదరాబాద్​లో తెలంగాణ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బీఆర్‌ఎస్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ భవనంలో ఉన్న బాల్క సుమన్​ను అరెస్ట్ చేయడానికి నాంపల్లి పోలీసులు రావడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ముందు జాగ్రత్తగా చర్యగా తెలంగాణ భవన్ పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసుల మోహరించారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మిలిటెంట్ తరహా ఉద్యమాలు చేయాలని బాల్క సుమన్ ఇటీవల ఇటీవల పిలుపునిచ్చారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడ్డారు. బాల్క సుమన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. కాంగ్రెస్ నేతల ఫిర్యాదుతో నాంపల్లి పీఎస్‌లో బాల్క సుమన్‌పై కేసు నమోదైంది. ఇందులో భాగంగానే బాల్క సుమన్​ను అరెస్ట్ చేసేందుకు నాంపల్లి పోలీసులు వచ్చారు. ఈ సమాచారం తెలుసుకొని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు భారీగా తెలంగాణ భవన్ వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. దీంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారుతోంది. బాల్క సుమన్​ తెలంగాణ భవన్ నుంచి బయటకు రాగానే అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అక్కడి పరిణామాలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం. 

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

