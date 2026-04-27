LIVE : తెలంగాణ భవన్లో కేటీఆర్ ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BRS FORMATION DAY CELEBRATIONS LIVE
Published : April 27, 2026 at 6:12 PM IST
BRS Formation day celebrations Live : ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రతినిధుల సమావేశం జరగుతోంది. రజతోత్సవ ముగింపు సంబరాల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రతినిధులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయం, భవిష్యత్ కార్యచరణపై చర్చ జరగుతోంది. సభ్యత్వ నమోదు, సంస్థాగత కమిటీలు, ఇతర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ పార్టీ కార్యాలయాల్లో జెండా ఎగురవేయాలని కేటీఆర్ ఆదేశించారు. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రతినిధుల సమావేశం జరగుతోంది. రజతోత్సవ ముగింపు సంబరాల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రతినిధులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ ఆవిర్బావ దినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
