LIVE : జగిత్యాల ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో కేసీఆర్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KCR PUBLIC MEETING AT JAGTIAL LIVE
Published : April 20, 2026 at 7:13 PM IST
KCR Public Meeting At Jagtial Live : జగిత్యాల జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ అధినేత, కేసీఆర్ పర్యటిస్తున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రజా అశీర్వాద సభ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభకు హాజరై ప్రసంగిస్తున్నారు. గతేడాది ఎల్కతుర్తి సభ తర్వాత కేసీఆర్ పాల్గొన్న బహిరంగ సభ ఇదే కావడంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో నూతన ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. కేసీఆర్కు బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. ఇటీవల ఎన్నికల్లో ఓటమి నేపథ్యంలో జగిత్యాల సభ నుంచే పార్టీ జైత్రయాత్ర మొదలవుతుందని గులాబీ శ్రేణులు ఆశిస్తున్నాయి. జగిత్యాలకు చెందిన సీనియర్ నేత జీవన్రెడ్డి కేసీఆర్ సమక్షంలో గులాబీ గూటికి చేరారు. బహిరంగ సభ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ తోరణాలు, కటౌట్లు, ఫ్లెక్సీలతో జగిత్యాల పట్టణంతో పాటు నలువైపులా మార్గాలు గులాబీమయంగా మారాయి. బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ ప్రసంగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీలపై తనదైన శైలిలో విమర్శనాస్త్రాలు ఎక్కుపెడుతున్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీలతో రాష్ట్రానికి ఒరిగేది ఏమీ లేదని విమర్శిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
