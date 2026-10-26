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ప్రైవేట్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా వివరాల సేకరణ - అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్న బీఆర్​ఎస్​

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ప్రైవేట్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా వివరాల సేకరణపై బీఆర్​ఎస్ అభ్యంతరం (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2026 at 6:39 PM IST

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Updated : October 26, 2026 at 7:04 PM IST

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BRS On Graduates MLC Registration : వరంగల్‌, ఖమ్మం, నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని వీటిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుదర్శన్‌ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. బీఆర్‌కే భవన్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమ భరత్‌ కుమార్‌, కార్పొరేషన్‌ మాజీ ఛైర్మన్‌ జీ. దేవీప్రసాద్‌, బీసీ కమిషన్‌ మాజీ సభ్యుడు కిషోర్‌ గౌడ్‌ తదితరులు ఆయనను కలిసిన వినతిపత్రం సమర్పించారు. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి సర్వోత్తం రెడ్డి ఓటర్ల నమోదు కోసం ప్రైవేట్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా వివరాలు సేకరిస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకునేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ అందుబాటులో ఉండగా ప్రైవేట్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా వివరాలు సేకరించడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిని కోరారు.

BRS On Graduates MLC Registration : వరంగల్‌, ఖమ్మం, నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని వీటిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుదర్శన్‌ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. బీఆర్‌కే భవన్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమ భరత్‌ కుమార్‌, కార్పొరేషన్‌ మాజీ ఛైర్మన్‌ జీ. దేవీప్రసాద్‌, బీసీ కమిషన్‌ మాజీ సభ్యుడు కిషోర్‌ గౌడ్‌ తదితరులు ఆయనను కలిసిన వినతిపత్రం సమర్పించారు. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి సర్వోత్తం రెడ్డి ఓటర్ల నమోదు కోసం ప్రైవేట్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా వివరాలు సేకరిస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకునేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ అందుబాటులో ఉండగా ప్రైవేట్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా వివరాలు సేకరించడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిని కోరారు.

Last Updated : October 26, 2026 at 7:04 PM IST

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TAGGED:

IRREGULARITIES IN MLC ELECTION
VOTER REGISTRATION FOR MLC
BRS ON GRADUATES MLC REGISTRATION
ఎమ్మెల్సీ ఓటర్ల నమోదుపై బీఆర్​ఎస్​
BRS COMPLENT TO CEO TELANGANA

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