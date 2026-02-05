ETV Bharat / Videos

కురిడి రైల్వే గేట్ ట్రాక్‌ వద్ద భారీ క్రేన్‌ బ్రేకులు ఫెయిల్ - BRAKES OF A HEAVY CRANE FAILED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
కురిడి రైల్వే గేట్ ట్రాక్‌ వద్ద భారీ క్రేన్‌ బ్రేకులు ఫెయిల్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Brakes Of A Heavy Crane Failed: అల్లూరి జిల్లా డుంబ్రిగూడ మండలం కురిడి రైల్వే గేట్ ట్రాక్‌ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. గూడ్స్​  రైలు వస్తున్నందుకు గేటు దించారు. అదే సమయంలో అరకు నుంచి డుంబ్రిగూడ వైపునకు వస్తున్న భారీ క్రేన్‌ బ్రేకులు విఫలం కావటంతో ట్రాక్‌పైకి దూసుకెళ్లింది. భారీ క్రేన్‌ ట్రాక్‌ వైపు వస్తూ రెండు ద్విచక్రవాహనాలను ఈడ్చుకెళ్లింది. వాహనదారులు వాహనాలు వదిలి పక్కకు వెళ్లారు. రెండు ద్విచక్రవాహనాలు భారీ క్రేన్‌  టైర్ల కింద నలిగిపోయాయి. ఇదే సమయంలో గోరాపూర్‌ నుంచి అరకు వైపుగా గూడ్సు రైలు వేగంగా వస్తోంది. గేట్​మెన్​ ఈ విషయం గ్రహించి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గూడ్స్​ రైలును ఆపేందుకు ప్రయత్నించాడు. గూడ్స్​ రైలు సిబ్బంది గేట్​మెన్​ వస్తున్న విషయం గ్రహించి రైలును ఆపారు. గేట్​మెన్​ అప్రమత్తతతో ప్రమాదం తప్పిందని వాహనదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ట్రాక్‌పై నిలిచిన భారీ క్రేన్‌ని తొలగించేందుకు గంటపాటు రైల్వే పోలీసులు, పోలీసులు శ్రమించారు. 20 ఏళ్ల సర్వీసులో ఇలాంటి ఘటనలు కురిడి రైల్వే గేటు వద్ద జరగలేదని గేట్​మెన్​ రాము తెలిపారు. గేట్​మెన్​ అప్రమత్తతతో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం తప్పింది. 

Brakes Of A Heavy Crane Failed: అల్లూరి జిల్లా డుంబ్రిగూడ మండలం కురిడి రైల్వే గేట్ ట్రాక్‌ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. గూడ్స్​  రైలు వస్తున్నందుకు గేటు దించారు. అదే సమయంలో అరకు నుంచి డుంబ్రిగూడ వైపునకు వస్తున్న భారీ క్రేన్‌ బ్రేకులు విఫలం కావటంతో ట్రాక్‌పైకి దూసుకెళ్లింది. భారీ క్రేన్‌ ట్రాక్‌ వైపు వస్తూ రెండు ద్విచక్రవాహనాలను ఈడ్చుకెళ్లింది. వాహనదారులు వాహనాలు వదిలి పక్కకు వెళ్లారు. రెండు ద్విచక్రవాహనాలు భారీ క్రేన్‌  టైర్ల కింద నలిగిపోయాయి. ఇదే సమయంలో గోరాపూర్‌ నుంచి అరకు వైపుగా గూడ్సు రైలు వేగంగా వస్తోంది. గేట్​మెన్​ ఈ విషయం గ్రహించి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గూడ్స్​ రైలును ఆపేందుకు ప్రయత్నించాడు. గూడ్స్​ రైలు సిబ్బంది గేట్​మెన్​ వస్తున్న విషయం గ్రహించి రైలును ఆపారు. గేట్​మెన్​ అప్రమత్తతతో ప్రమాదం తప్పిందని వాహనదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ట్రాక్‌పై నిలిచిన భారీ క్రేన్‌ని తొలగించేందుకు గంటపాటు రైల్వే పోలీసులు, పోలీసులు శ్రమించారు. 20 ఏళ్ల సర్వీసులో ఇలాంటి ఘటనలు కురిడి రైల్వే గేటు వద్ద జరగలేదని గేట్​మెన్​ రాము తెలిపారు. గేట్​మెన్​ అప్రమత్తతతో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం తప్పింది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

KURIDI RAILWAY GATE NEWS
HEAVY CRANE BRAKES FAILED
KURIDI GOODS TRAIN NEWS
KURIDI RAILWAY GATEMEN NEWS
BRAKES OF A HEAVY CRANE FAILED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Medical Student Suspicious Death in Vijayawada

విజయవాడలో వైద్యవిద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి

February 5, 2026 at 12:52 PM IST
Group 1 Topper chandini From Tirupati

రూ.లక్షల ప్యాకేజీల జాబ్స్​ వదిలి, గ్రూప్​ -1 లో డీఎస్పీ కొలువు సాధించిన చాందిని విజయగాథ

February 4, 2026 at 2:36 PM IST
Tiger Roaming in Rajamahendravaram at East Godavari

రాజమహేంద్రవరంలో పెద్దపులి సంచారం - జాడ కోసం అధికారుల అన్వేషణ

February 3, 2026 at 7:33 PM IST
Tirupathamma Kalyana Mahotsavam

ఘనంగా తిరుపతమ్మ అమ్మవారి కళ్యాణ మహోత్సవం

February 2, 2026 at 5:07 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.