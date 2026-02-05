కురిడి రైల్వే గేట్ ట్రాక్ వద్ద భారీ క్రేన్ బ్రేకులు ఫెయిల్ - BRAKES OF A HEAVY CRANE FAILED
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 8:04 PM IST
Brakes Of A Heavy Crane Failed: అల్లూరి జిల్లా డుంబ్రిగూడ మండలం కురిడి రైల్వే గేట్ ట్రాక్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. గూడ్స్ రైలు వస్తున్నందుకు గేటు దించారు. అదే సమయంలో అరకు నుంచి డుంబ్రిగూడ వైపునకు వస్తున్న భారీ క్రేన్ బ్రేకులు విఫలం కావటంతో ట్రాక్పైకి దూసుకెళ్లింది. భారీ క్రేన్ ట్రాక్ వైపు వస్తూ రెండు ద్విచక్రవాహనాలను ఈడ్చుకెళ్లింది. వాహనదారులు వాహనాలు వదిలి పక్కకు వెళ్లారు. రెండు ద్విచక్రవాహనాలు భారీ క్రేన్ టైర్ల కింద నలిగిపోయాయి. ఇదే సమయంలో గోరాపూర్ నుంచి అరకు వైపుగా గూడ్సు రైలు వేగంగా వస్తోంది. గేట్మెన్ ఈ విషయం గ్రహించి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గూడ్స్ రైలును ఆపేందుకు ప్రయత్నించాడు. గూడ్స్ రైలు సిబ్బంది గేట్మెన్ వస్తున్న విషయం గ్రహించి రైలును ఆపారు. గేట్మెన్ అప్రమత్తతతో ప్రమాదం తప్పిందని వాహనదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ట్రాక్పై నిలిచిన భారీ క్రేన్ని తొలగించేందుకు గంటపాటు రైల్వే పోలీసులు, పోలీసులు శ్రమించారు. 20 ఏళ్ల సర్వీసులో ఇలాంటి ఘటనలు కురిడి రైల్వే గేటు వద్ద జరగలేదని గేట్మెన్ రాము తెలిపారు. గేట్మెన్ అప్రమత్తతతో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం తప్పింది.
