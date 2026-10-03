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రోడ్డు ప్రమాదంలో మహిళ బ్రెయిన్‌డెడ్‌ - అవయవదానానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబం

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రోడ్డు ప్రమాదంలో బ్రెయిన్‌డెడ్‌ అయిన మహిళ - అవయవదానానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:03 PM IST

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Brain-Dead Woman Liver Successfully Transplanted To Patient : రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన కర్నూలు జిల్లా దిబ్బగుంట్లకు చెందిన రవణమ్మ అవయవదానానికి కుటుంబసభ్యులు అంగీకారం తెలిపారు. ఆమె లివర్‌ను వరంగల్‌కు చెందిన 51 ఏళ్ల హజ్రత్‌కు మార్పిడి చేసేందుకు వైద్యులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మేరకు కర్నూలు నగరంలోని మెడికవర్ ఆస్పత్రి నుంచి గౌరీ గోపాల్ హాస్పిటల్‌కు లివర్‌ను ప్రత్యేక గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా తరలించారు. గౌరీ గోపాల్ హాస్పిటల్‌లో హజ్రత్‌కు లివర్ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేశారు. అవయవదానం ద్వారా మరో వ్యక్తికి జీవితం అందించేందుకు ముందుకొచ్చిన రవణమ్మ కుటుంబసభ్యులను వైద్యులు అభినందించారు. అవయవదానం పట్ల ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అవయవ దానం ద్వారా మరెన్నో ప్రాణాలకు ఊపిరి పోయవచ్చు. మరణం అంచున ఉండేవారికి రెండో జీవితాన్ని ప్రసాదించవచ్చు. మహిళ తాను చనిపోతూ మరొకరికి పునర్జన్మనిచ్చింది. అవయవదానంతో వారి కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపింది.

Brain-Dead Woman Liver Successfully Transplanted To Patient : రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన కర్నూలు జిల్లా దిబ్బగుంట్లకు చెందిన రవణమ్మ అవయవదానానికి కుటుంబసభ్యులు అంగీకారం తెలిపారు. ఆమె లివర్‌ను వరంగల్‌కు చెందిన 51 ఏళ్ల హజ్రత్‌కు మార్పిడి చేసేందుకు వైద్యులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మేరకు కర్నూలు నగరంలోని మెడికవర్ ఆస్పత్రి నుంచి గౌరీ గోపాల్ హాస్పిటల్‌కు లివర్‌ను ప్రత్యేక గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా తరలించారు. గౌరీ గోపాల్ హాస్పిటల్‌లో హజ్రత్‌కు లివర్ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేశారు. అవయవదానం ద్వారా మరో వ్యక్తికి జీవితం అందించేందుకు ముందుకొచ్చిన రవణమ్మ కుటుంబసభ్యులను వైద్యులు అభినందించారు. అవయవదానం పట్ల ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అవయవ దానం ద్వారా మరెన్నో ప్రాణాలకు ఊపిరి పోయవచ్చు. మరణం అంచున ఉండేవారికి రెండో జీవితాన్ని ప్రసాదించవచ్చు. మహిళ తాను చనిపోతూ మరొకరికి పునర్జన్మనిచ్చింది. అవయవదానంతో వారి కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపింది.

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TAGGED:

LIVER TRANSPLANT
GREEN CORRIDOR LIVER TRANSPORT
RAVANAMMA ORGAN DONATION
BRAIN DEAD ORGAN DONOR
ORGAN DONATION KURNOOL

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