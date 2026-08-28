కీసరగుట్ట రామలింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న అజయ్ దేవ్గణ్ కుమార్తె
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Published : August 28, 2026 at 1:11 PM IST
Nysa Devgan Visited Keesaragutta : మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని కీసర శ్రీ భవానీ రామలింగేశ్వర స్వామిని బాలీవుడ్ నటుడు అజయ్ దేవగణ్ కుమార్తె నైసా దేవగణ్ దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న వెంటనే నైసా దేవగణ్కు ఆలయ అర్చకులు, సిబ్బంది స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీ భవానీ రామలింగేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆ గుట్టపై ఉన్న అన్ని దేవుళ్లను దర్శించుకుని హారతి తీసుకున్నారు. పూజారులు వేదమంత్రాలు చదివి నైసాకు వేదాశీర్వచనం చేశారు. స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకున్న నైసా దేవగణ్కు అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. అనంతరం ఆలయ పూజరి కీసరగుట్టకు సంబంధించిన పురాతన చరిత్రను, ఆ గుట్టకు కీసరిగుట్ట అని పేరు ఎలా వచ్చిందనే దానితో పాటు ఆ గుట్టకు సంబంధించిన ఇతర విశేషాలను వివరించారు. అనంతరం నైసా ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలను సందర్శించారు. బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడి కుమార్తె స్థానిక ఆలయానికి రావడంతో ఆలయ పరిసరాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.
Nysa Devgan Visited Keesaragutta : మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని కీసర శ్రీ భవానీ రామలింగేశ్వర స్వామిని బాలీవుడ్ నటుడు అజయ్ దేవగణ్ కుమార్తె నైసా దేవగణ్ దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న వెంటనే నైసా దేవగణ్కు ఆలయ అర్చకులు, సిబ్బంది స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీ భవానీ రామలింగేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆ గుట్టపై ఉన్న అన్ని దేవుళ్లను దర్శించుకుని హారతి తీసుకున్నారు. పూజారులు వేదమంత్రాలు చదివి నైసాకు వేదాశీర్వచనం చేశారు. స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకున్న నైసా దేవగణ్కు అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. అనంతరం ఆలయ పూజరి కీసరగుట్టకు సంబంధించిన పురాతన చరిత్రను, ఆ గుట్టకు కీసరిగుట్ట అని పేరు ఎలా వచ్చిందనే దానితో పాటు ఆ గుట్టకు సంబంధించిన ఇతర విశేషాలను వివరించారు. అనంతరం నైసా ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలను సందర్శించారు. బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడి కుమార్తె స్థానిక ఆలయానికి రావడంతో ఆలయ పరిసరాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.