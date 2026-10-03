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Live : బొల్లారం ఆయుధ కేసులో మరో ఏడుగురు అరెస్టు - సీపీ సుమతి ప్రెస్​మీట్

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బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసులో ఏడుగురి అరెస్టు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 2:06 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 2:31 PM IST

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Seven arrested In Bollaram Arms Theft Case : బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు పురోగతి చెందింది. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేష్ ఇచ్చిన వివరాలతో పోలీసులు మరో ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులుగా శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్​, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్​లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికాసేపట్లో పూర్తి వివరాలను మాల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించనున్నారు. 

మల్లేశ్ ఆర్మీలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిపై శిక్షణ పొందిన మల్లేశ్​ పనిచేసిన చోటా ఆయుధాగారాల బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సర్వీస్‌కు సంబంధించిన అసంతృప్తితోనే చోరీకి పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం.

బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు పురోగతి చెందింది. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేష్ ఇచ్చిన వివరాలతో పోలీసులు మరో ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులుగా శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్​, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్​లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికాసేపట్లో పూర్తి వివరాలను మాల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించనున్నారు. 

మల్లేశ్ ఆర్మీలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిపై శిక్షణ పొందిన మల్లేశ్​ పనిచేసిన చోటా ఆయుధాగారాల బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సర్వీస్‌కు సంబంధించిన అసంతృప్తితోనే చోరీకి పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం.

Seven arrested In Bollaram Arms Theft Case : బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు పురోగతి చెందింది. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేష్ ఇచ్చిన వివరాలతో పోలీసులు మరో ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులుగా శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్​, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్​లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికాసేపట్లో పూర్తి వివరాలను మాల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించనున్నారు. 

మల్లేశ్ ఆర్మీలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిపై శిక్షణ పొందిన మల్లేశ్​ పనిచేసిన చోటా ఆయుధాగారాల బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సర్వీస్‌కు సంబంధించిన అసంతృప్తితోనే చోరీకి పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం.

బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు పురోగతి చెందింది. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేష్ ఇచ్చిన వివరాలతో పోలీసులు మరో ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులుగా శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్​, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్​లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికాసేపట్లో పూర్తి వివరాలను మాల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించనున్నారు. 

మల్లేశ్ ఆర్మీలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిపై శిక్షణ పొందిన మల్లేశ్​ పనిచేసిన చోటా ఆయుధాగారాల బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సర్వీస్‌కు సంబంధించిన అసంతృప్తితోనే చోరీకి పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం.

Last Updated : October 3, 2026 at 2:31 PM IST

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TAGGED:

BOLLARAM ARMS THEFT CASE UPDATE
BOLLARAM ARMS THEFT SEVEN ARREST
బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ
ARMY ARMS THEFT CASE
SEVEN ARRESTED IN BOLLARAM CASE

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