Live : బొల్లారం ఆయుధ కేసులో మరో ఏడుగురు అరెస్టు - సీపీ సుమతి ప్రెస్మీట్
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Published : October 3, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 2:31 PM IST
Seven arrested In Bollaram Arms Theft Case : బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు పురోగతి చెందింది. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేష్ ఇచ్చిన వివరాలతో పోలీసులు మరో ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులుగా శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికాసేపట్లో పూర్తి వివరాలను మాల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించనున్నారు.
మల్లేశ్ ఆర్మీలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిపై శిక్షణ పొందిన మల్లేశ్ పనిచేసిన చోటా ఆయుధాగారాల బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సర్వీస్కు సంబంధించిన అసంతృప్తితోనే చోరీకి పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం.
బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు పురోగతి చెందింది. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేష్ ఇచ్చిన వివరాలతో పోలీసులు మరో ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులుగా శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికాసేపట్లో పూర్తి వివరాలను మాల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించనున్నారు.
మల్లేశ్ ఆర్మీలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిపై శిక్షణ పొందిన మల్లేశ్ పనిచేసిన చోటా ఆయుధాగారాల బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సర్వీస్కు సంబంధించిన అసంతృప్తితోనే చోరీకి పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం.
Seven arrested In Bollaram Arms Theft Case : బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు పురోగతి చెందింది. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేష్ ఇచ్చిన వివరాలతో పోలీసులు మరో ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులుగా శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికాసేపట్లో పూర్తి వివరాలను మాల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించనున్నారు.
మల్లేశ్ ఆర్మీలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిపై శిక్షణ పొందిన మల్లేశ్ పనిచేసిన చోటా ఆయుధాగారాల బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సర్వీస్కు సంబంధించిన అసంతృప్తితోనే చోరీకి పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం.
బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు పురోగతి చెందింది. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేష్ ఇచ్చిన వివరాలతో పోలీసులు మరో ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. నిందితులుగా శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరికాసేపట్లో పూర్తి వివరాలను మాల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించనున్నారు.
మల్లేశ్ ఆర్మీలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిపై శిక్షణ పొందిన మల్లేశ్ పనిచేసిన చోటా ఆయుధాగారాల బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సర్వీస్కు సంబంధించిన అసంతృప్తితోనే చోరీకి పథకం వేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం.