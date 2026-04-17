కాకినాడ జిల్లాలో లారీని ఢీకొన్న బొలెరో - మంటలను అదుపుచేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది - BOLERO COLLIDES LORRY IN YELESWARAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 6:49 PM IST

Bolero Collides with Lorry in Kakinada District: కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ పరిధిలో జాతీయరహదారిపై CO2 లోడుతో వెళ్తున్న లారీ మంటల్లో దగ్ధమైంది. ఏలేశ్వరం మండలంలోని చిన్నంపేట వద్ద 16వ నంబర్ జాతీయ రహదారి పై కార్బన్ డయాక్సైడ్ లోడ్‌తో వెళ్తున్న లారీని బొలెరో వాహనం ఢీకొట్టడంతో ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగసి పైకి చెలరేగాయి. విశాఖపట్నం నుంచి మహారాష్ట్రకు కార్బన్ డయాక్సైడ్ లోడును లారీ తీసుకెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత స్థానికుల సమాచారంలో అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా కొద్దిసేపటికే మంటలను పూర్తిగా అదుపులోనికి తీసుకునివచ్చారు. ఈ క్రమంలో వాహనాలకు సంబంధించి కాసేపు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అనంతరం ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా చోదకులు బయటపడ్డారు. ఆపై జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ భారీగా నిలిచిపోవడంతో ఏలేశ్వరం, ప్రత్తిపాడు పోలీసులు సంయుక్తంగా ట్రాఫిక్​ను క్రమబద్ధీకరించారు. అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తును చేపట్టారు.
 

