ETV Bharat / Videos

అందుకే మేం వ్యతిరేకిస్తున్నాం - బీజేపీ చీఫ్​ రాంచందర్​రావు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు హౌస్​ అరెస్టు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

హైదరాబాద్​లో రాహుల్‌ గాంధీ పర్యటన దృష్ట్యా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌రావును సికింద్రాబాద్‌ తార్నాక నివాసంలో పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు. లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ రాష్ట్రానికి వస్తే అడ్డుకుంటామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేయకుండా తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసేందుకే వస్తున్నారంటూ రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్​ విమర్శించారు. రాహుల్​ గాంధీ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి వస్తారని రాంచందర్​రావు విమర్శించారు. ఈసారి మాత్రం ప్రపంచ దేశాల నుంచి వ్యాపారులను హైదరాబాద్​కే రప్పించి ఇక్కడే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు పెట్టుబడులను తీసుకువచ్చేందుకు తమకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే భారత వ్యతిరేక గళాలను ఆహ్వానించే అవకాశం ఉండటంతోనే ఈ సమిట్​ను బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తోందన్నారు. తనతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీజేపీ కార్యకర్తలను కూడా అరెస్టు చేశారని, ఈ నియంతృత్వ వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 

హైదరాబాద్​లో రాహుల్‌ గాంధీ పర్యటన దృష్ట్యా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌రావును సికింద్రాబాద్‌ తార్నాక నివాసంలో పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు. లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ రాష్ట్రానికి వస్తే అడ్డుకుంటామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేయకుండా తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసేందుకే వస్తున్నారంటూ రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్​ విమర్శించారు. రాహుల్​ గాంధీ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి వస్తారని రాంచందర్​రావు విమర్శించారు. ఈసారి మాత్రం ప్రపంచ దేశాల నుంచి వ్యాపారులను హైదరాబాద్​కే రప్పించి ఇక్కడే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు పెట్టుబడులను తీసుకువచ్చేందుకు తమకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే భారత వ్యతిరేక గళాలను ఆహ్వానించే అవకాశం ఉండటంతోనే ఈ సమిట్​ను బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తోందన్నారు. తనతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీజేపీ కార్యకర్తలను కూడా అరెస్టు చేశారని, ఈ నియంతృత్వ వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMCHANDER RAO HOUSE ARREST
BJP STATE PRESIDENT RAMCHANDER RAO
RAMCHANDER RAO HOUSE ARREST IN HYD
రామచందర్‌రావు హౌస్​ అరెస్టు
RAHUL GANDHI HYD TOUR

ఇలాంటి కథనాలు

Rahul Gandhi Participated in Gig workers Bike Rally

గిగ్​ వర్కర్ల బైక్​ ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాహుల్​ గాంధీ, సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

November 14, 2026 at 12:08 PM IST
VC Sajjanar Farewell Note

థాంక్యూ హైదరాబాద్ - ఈ ప్రయాణం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను : వీసీ సజ్జనర్

November 13, 2026 at 11:09 AM IST
DEVOTEES RUSH AT BHAGYALAXMI TEMPLE HYDERABAD

భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయంలో దీపావళి ఖజానా పంపిణీ - పోటెత్తిన భక్తులు

November 9, 2026 at 4:57 PM IST
Gulf Worker Waiting For Help

గల్ఫ్​లో ఉన్న​​ యువకుడికి 'అగ్నివీర్' పిలుపు - ఇండియాకు రప్పించాలని సీఎంకు విజ్ఞప్తి

November 9, 2026 at 2:53 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.