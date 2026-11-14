అందుకే మేం వ్యతిరేకిస్తున్నాం - బీజేపీ చీఫ్ రాంచందర్రావు
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Published : November 14, 2026 at 3:53 PM IST
హైదరాబాద్లో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన దృష్ట్యా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావును సికింద్రాబాద్ తార్నాక నివాసంలో పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ రాష్ట్రానికి వస్తే అడ్డుకుంటామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేయకుండా తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసేందుకే వస్తున్నారంటూ రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ విమర్శించారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి వస్తారని రాంచందర్రావు విమర్శించారు. ఈసారి మాత్రం ప్రపంచ దేశాల నుంచి వ్యాపారులను హైదరాబాద్కే రప్పించి ఇక్కడే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు పెట్టుబడులను తీసుకువచ్చేందుకు తమకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే భారత వ్యతిరేక గళాలను ఆహ్వానించే అవకాశం ఉండటంతోనే ఈ సమిట్ను బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తోందన్నారు. తనతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీజేపీ కార్యకర్తలను కూడా అరెస్టు చేశారని, ఈ నియంతృత్వ వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన దృష్ట్యా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావును సికింద్రాబాద్ తార్నాక నివాసంలో పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ రాష్ట్రానికి వస్తే అడ్డుకుంటామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేయకుండా తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసేందుకే వస్తున్నారంటూ రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ విమర్శించారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి వస్తారని రాంచందర్రావు విమర్శించారు. ఈసారి మాత్రం ప్రపంచ దేశాల నుంచి వ్యాపారులను హైదరాబాద్కే రప్పించి ఇక్కడే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు పెట్టుబడులను తీసుకువచ్చేందుకు తమకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే భారత వ్యతిరేక గళాలను ఆహ్వానించే అవకాశం ఉండటంతోనే ఈ సమిట్ను బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తోందన్నారు. తనతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీజేపీ కార్యకర్తలను కూడా అరెస్టు చేశారని, ఈ నియంతృత్వ వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు.