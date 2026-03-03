రంగుల్లో ఓయూ - బీజేపీ నేతలతో కలిసి విద్యార్థుల హాలీ సంబరాలు - HOLI IN OSMANIA UNIVERSITY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 3, 2026 at 6:00 PM IST
Holi Celebration in Osmania University : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోలీ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. చిన్నా, పెద్దా ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఉదయం నుంచి యువత డీజే పాటలకు ఉత్సాహంగా నృత్యాలు చేస్తూ కేరింతలు కొడుతూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో హోలీ సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. వరంగల్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు కేరింతల్లో మునిగి తేలారు. రంగులు చల్లుకుంటూ డీజే పాటలకు డ్యాన్సులు చేశారు. హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రంగులమయంగా మారింది. విద్యార్థుల కోలాహలంతో రంగుల ప్రపంచంగా మారింది. కేరింతలు, డ్యాన్సులతో ఆర్ట్స్ కాలేజీ మొత్తం మార్మోగింది. ఇక్కడి వేడుకల్లో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు పాల్గొని విద్యార్థుల్లో జోష్ నింపారు. హోలీ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని తార్నాకలోని రామచంద్రరావు ఇంటి వద్ద ఆ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు రంగులు చల్లుకుని, నృత్యాలు చేస్తూ, మిఠాయిలు పంచుకొని ఘనంగా సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రామచంద్రరావు మాట్లాడుతూ హోలీ ఐక్యమత్యానికి చిహ్నం అని, ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో రంగులు నింపాలని ఆకాంక్షించారు.
Holi Celebration in Osmania University : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోలీ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. చిన్నా, పెద్దా ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఉదయం నుంచి యువత డీజే పాటలకు ఉత్సాహంగా నృత్యాలు చేస్తూ కేరింతలు కొడుతూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో హోలీ సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. వరంగల్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు కేరింతల్లో మునిగి తేలారు. రంగులు చల్లుకుంటూ డీజే పాటలకు డ్యాన్సులు చేశారు. హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రంగులమయంగా మారింది. విద్యార్థుల కోలాహలంతో రంగుల ప్రపంచంగా మారింది. కేరింతలు, డ్యాన్సులతో ఆర్ట్స్ కాలేజీ మొత్తం మార్మోగింది. ఇక్కడి వేడుకల్లో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు పాల్గొని విద్యార్థుల్లో జోష్ నింపారు. హోలీ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని తార్నాకలోని రామచంద్రరావు ఇంటి వద్ద ఆ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు రంగులు చల్లుకుని, నృత్యాలు చేస్తూ, మిఠాయిలు పంచుకొని ఘనంగా సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రామచంద్రరావు మాట్లాడుతూ హోలీ ఐక్యమత్యానికి చిహ్నం అని, ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో రంగులు నింపాలని ఆకాంక్షించారు.