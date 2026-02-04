LIVE : మహబూబ్నగర్లో బీజేపీ విజయ సంకల్ప సమ్మేళనం - ప్రత్యక్షప్రసారం - BJP MEETING MAHABUBNAGAR LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 4, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 4:42 PM IST
BJP Meeting in Mahabubnagar Live : లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎనిమిది స్థానాలు గెలుచుకొన్న బీజేపీ ప్రస్తుతం జరిగే అర్బన్ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించాలన్న ప్రయత్నాల్లో ఉంది. 7 నగరపాలక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరుగుతుండగా, ఇందులో మూడు చోట్ల బీజేపీ ఎంపీలున్నారు. నిజామాబాద్లో ఎంపీతో పాటు ఎమ్మెల్యే కూడా ఉండగా, కరీంనగర్ నుంచి కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, మహబూబ్నగర్ నుంచి పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డి.కె.అరుణ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఈ మూడింటిపై బీజేపీ పూర్తిగా దృష్టి కేంద్రీకరించగా, జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ బుధవారం మహబూబ్నగర్ సభలో పాల్గొననున్నారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు, ఎంపీ లక్ష్మణ్ తదితరులతోపాటు కేంద్రం నియమించిన త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులు కూడా ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్, రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల ప్రజావ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడం సహా తెలంగాణకు కేంద్రం చేసిన సాయాన్ని వివరిస్తారనిపార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై దిశానిర్దేశం చేస్తారని వివరించాయి.
BJP Meeting in Mahabubnagar Live : లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎనిమిది స్థానాలు గెలుచుకొన్న బీజేపీ ప్రస్తుతం జరిగే అర్బన్ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించాలన్న ప్రయత్నాల్లో ఉంది. 7 నగరపాలక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరుగుతుండగా, ఇందులో మూడు చోట్ల బీజేపీ ఎంపీలున్నారు. నిజామాబాద్లో ఎంపీతో పాటు ఎమ్మెల్యే కూడా ఉండగా, కరీంనగర్ నుంచి కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, మహబూబ్నగర్ నుంచి పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డి.కె.అరుణ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఈ మూడింటిపై బీజేపీ పూర్తిగా దృష్టి కేంద్రీకరించగా, జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ బుధవారం మహబూబ్నగర్ సభలో పాల్గొననున్నారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు, ఎంపీ లక్ష్మణ్ తదితరులతోపాటు కేంద్రం నియమించిన త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులు కూడా ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్, రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల ప్రజావ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడం సహా తెలంగాణకు కేంద్రం చేసిన సాయాన్ని వివరిస్తారనిపార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై దిశానిర్దేశం చేస్తారని వివరించాయి.