దౌర్జన్యాలు, అరాచకాలు చేస్తే కాదు - అభివృద్ధి చేస్తేనే ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారు: పురందేశ్వరి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:09 PM IST
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలు సుపరిపాలన, సంక్షేమం, అభివృద్ధిని ఆశీర్వదించారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు, ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి అన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మెజారిటీ స్థానాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందడం క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలానికి నిదర్శనమని ఆమె పేర్కొన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గెలుపొందిన బీజేపీ ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, కౌన్సిలర్లను ఆమె ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి సహకరించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కు పురందేశ్వరి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు లాక్కున్నారంటూ మాజీ సీఎం జగన్ చేసిన ఆరోపణలపై పురందేశ్వరి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. జగన్ మాటలు ఆయన దివాలాకోరుతనానికి నిదర్శనమని ధ్వజమెత్తారు. దౌర్జన్యాలు, అరాచకాలు చేస్తే ప్రజలు ఆదరించరని, అభివృద్ధి చేస్తేనే ఆశీర్వదిస్తారని జగన్ తెలుసుకోవాలని హితవు పలికారు. రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇస్తోందని గుర్తుచేశారు. త్వరలో జరగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ ప్రజలు బీజేపీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలు సుపరిపాలన, సంక్షేమం, అభివృద్ధిని ఆశీర్వదించారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు, ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి అన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మెజారిటీ స్థానాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందడం క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలానికి నిదర్శనమని ఆమె పేర్కొన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గెలుపొందిన బీజేపీ ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, కౌన్సిలర్లను ఆమె ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి సహకరించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కు పురందేశ్వరి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు లాక్కున్నారంటూ మాజీ సీఎం జగన్ చేసిన ఆరోపణలపై పురందేశ్వరి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. జగన్ మాటలు ఆయన దివాలాకోరుతనానికి నిదర్శనమని ధ్వజమెత్తారు. దౌర్జన్యాలు, అరాచకాలు చేస్తే ప్రజలు ఆదరించరని, అభివృద్ధి చేస్తేనే ఆశీర్వదిస్తారని జగన్ తెలుసుకోవాలని హితవు పలికారు. రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇస్తోందని గుర్తుచేశారు. త్వరలో జరగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ ప్రజలు బీజేపీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు.