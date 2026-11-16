శ్రీకాకుళంలో బీజేపీ నేత వీరంగం - పోలీసులపైకి కారుతో దూసుకెళ్లిన వెంకటేశ్వరరావు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:55 AM IST
శ్రీకాకుళంలో నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద బీజేపీ నేత చల్లా వెంకటేశ్వరరావు వీరంగం సృష్టించారు. తన వాహనాన్ని లోపలికి అనుమతించలేదనే కోపంతో విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపైకే కారు పోనిచ్చారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు పోలీసు అధికారులకు గాయాలయ్యాయి. నగరంలోని 30వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసేందుకు బీజేపీ నేత చల్లా వెంకటేశ్వరరావు సిద్ధమయ్యారు. తన అనుచరులతో కలిసి బొందిలీపురంలోని వంశధార కార్యాలయానికి (నామినేషన్ కేంద్రం) కారులో వెళ్లారు. అయితే ఎన్నికల నిబంధనల మేరకు నామినేషన్ కేంద్రానికి వంద మీటర్ల దూరంలోనే వాహనాలు నిలపాలని పోలీసులు ఆయనకు సూచించారు.
తన కారును లోపలికి పంపేందుకు పోలీసులు ససేమిరా అనడంతో బీజేపీ నేత ఆగ్రహానికి లోనయ్యారు. ఒక్కసారిగా పోలీసులపైకి కారును ఢీకొట్టారు. ఈ ఘటనలో బందోబస్తు విధుల్లో ఉన్న ఓ సీఐ, ఏఎస్ఐ గాయపడ్డారు. అప్రమత్తమైన ఇతర సిబ్బంది వెంటనే 108 వాహనం ద్వారా క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సర్వజనాసుపత్రికి తరలించారు. విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపై దాడికి పాల్పడిన బీజేపీ నేత చల్లా వెంకటేశ్వరరావుపై రెండో పట్టణ సీఐ ఈశ్వరరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
శ్రీకాకుళంలో నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద బీజేపీ నేత చల్లా వెంకటేశ్వరరావు వీరంగం సృష్టించారు. తన వాహనాన్ని లోపలికి అనుమతించలేదనే కోపంతో విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపైకే కారు పోనిచ్చారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు పోలీసు అధికారులకు గాయాలయ్యాయి. నగరంలోని 30వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసేందుకు బీజేపీ నేత చల్లా వెంకటేశ్వరరావు సిద్ధమయ్యారు. తన అనుచరులతో కలిసి బొందిలీపురంలోని వంశధార కార్యాలయానికి (నామినేషన్ కేంద్రం) కారులో వెళ్లారు. అయితే ఎన్నికల నిబంధనల మేరకు నామినేషన్ కేంద్రానికి వంద మీటర్ల దూరంలోనే వాహనాలు నిలపాలని పోలీసులు ఆయనకు సూచించారు.
తన కారును లోపలికి పంపేందుకు పోలీసులు ససేమిరా అనడంతో బీజేపీ నేత ఆగ్రహానికి లోనయ్యారు. ఒక్కసారిగా పోలీసులపైకి కారును ఢీకొట్టారు. ఈ ఘటనలో బందోబస్తు విధుల్లో ఉన్న ఓ సీఐ, ఏఎస్ఐ గాయపడ్డారు. అప్రమత్తమైన ఇతర సిబ్బంది వెంటనే 108 వాహనం ద్వారా క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సర్వజనాసుపత్రికి తరలించారు. విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపై దాడికి పాల్పడిన బీజేపీ నేత చల్లా వెంకటేశ్వరరావుపై రెండో పట్టణ సీఐ ఈశ్వరరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.