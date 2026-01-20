ETV Bharat / Videos

పోలీస్​స్టేషన్​కు సమీపంలో బైక్​ అపహరణ - సీసీ టీవీలో దృశ్యాలు రికార్డ్​ - BIKE THEFT IN ANANTAPUR DISTRICT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పోలీస్‌స్టేషన్ పరిధిలో బైక్‌ను అపహరించిన దుండగుడు - ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bike Theft Near Police Station in Uravakonda in Anantapur District: దొంగతనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కేటుగాళ్లు తమ చేతివాటానికి పని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు కొత్త ఐడియాలతో తమ పని చేసుకుపోతున్నారు. ఏకంగా పోలీస్​స్టేషన్​కు సమీపంలో ఉన్న బైక్​నే ఓ దుండగుడు అపహరించాడు. ఎవరూ చూడడం లేదు కదా అని అనుకున్నాడు. తీరా సీసీ టీవీ ఫుటేజ్​లో దృశ్యాలు అన్ని రికార్డు అయ్యాయి. 

అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ పోలీస్‌స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్న స్వాతి కాంప్లెక్స్ పక్కన ద్విచక్ర వాహనం చోరీకి గురైంది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వ్యాసాపురం గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి జనవరి 15వ తేదీన ఓ దుకాణంలో పెయింట్ కొనేందుకు వచ్చి తన బైక్‌ను పార్కింగ్‌ చేసి లోపలికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో గుర్తు తెలియని దుండగుడు బైక్‌ను తీసుకెళ్లినట్లు సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్​లో రికార్డ్ అయింది. వెంటనే బాధితుడు ఉరవకొండ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్‌గా మారాయి.

Bike Theft Near Police Station in Uravakonda in Anantapur District: దొంగతనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కేటుగాళ్లు తమ చేతివాటానికి పని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు కొత్త ఐడియాలతో తమ పని చేసుకుపోతున్నారు. ఏకంగా పోలీస్​స్టేషన్​కు సమీపంలో ఉన్న బైక్​నే ఓ దుండగుడు అపహరించాడు. ఎవరూ చూడడం లేదు కదా అని అనుకున్నాడు. తీరా సీసీ టీవీ ఫుటేజ్​లో దృశ్యాలు అన్ని రికార్డు అయ్యాయి. 

అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ పోలీస్‌స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్న స్వాతి కాంప్లెక్స్ పక్కన ద్విచక్ర వాహనం చోరీకి గురైంది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వ్యాసాపురం గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి జనవరి 15వ తేదీన ఓ దుకాణంలో పెయింట్ కొనేందుకు వచ్చి తన బైక్‌ను పార్కింగ్‌ చేసి లోపలికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో గుర్తు తెలియని దుండగుడు బైక్‌ను తీసుకెళ్లినట్లు సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్​లో రికార్డ్ అయింది. వెంటనే బాధితుడు ఉరవకొండ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్‌గా మారాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIKE THEFT CASE IN ANANTAPUR
BIKE THEFT IN ANANTAPUR
BIKES THEFT IN AP
ROBBERY NEAR POLICE STATION
BIKE THEFT IN ANANTAPUR DISTRICT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Anaganaga Oka Raju Movie team

తిరుపతిలో 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బృందం సందడి

January 20, 2026 at 2:34 PM IST
Electric Trucks Usage in Maha Cement Industry At Anakapalli District

దేశంలో తొలిసారి పరిశ్రమలో ఎలక్ట్రిక్ లారీలు - ధర ఎంతంటే?

January 20, 2026 at 1:41 PM IST
Minister Lokesh in Mangalagiri Premier League Cricket

మంగళగిరి ప్రీమియం లీగ్‌ క్రికెట్‌ పోటీల్లో మంత్రి లోకేశ్‌ సందడి

January 16, 2026 at 10:35 PM IST
Minister satyakumar Dance in Sankranti Celebrations

సంక్రాంతి సంబరాలు - స్టెప్పులేసిన మంత్రి సత్యకుమార్‌

January 16, 2026 at 4:35 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.