బైక్లో చెలరేగిన మంటలు - పెట్రోల్ బంక్లో తప్పిన పెను ప్రమాదం - BIKE CAUGHT FIRE AT PETROL PUMP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 5:47 PM IST
Bike Caught Fire At Petrol Pump in Konaseema District: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి. గన్నవరం మండలం పోతవరంలోని పెట్రోల్ బంక్లో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా గుంపర్రు గ్రామానికి చెందిన గంగులూరి రాజు భార్య జ్యోతి, కుమారుడు అజయ్తో ద్విచక్రవాహనంపై ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు పోతవరంలోని పెట్రోల్ బంక్లో రూ.550 పెట్రోల్ పోయించుకున్నారు. అనంతరం అక్కడ నుంచి బయలుదేరేందుకు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు ద్విచక్ర వాహనం నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో రాజు కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలో తెలియని దిక్కుదోచని స్థితిలో పడ్డారు.
అనంతరం తేరుకుని మండుతున్న బైక్ను పెట్రోల్ బంక్ నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లారు. అప్రమత్తమైన పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది ఏబీసీ ఫైర్ సిలిండర్లు ఆన్ చేసి మంటలు అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినప్పటికీ మంటలు అదుపులోకి రాలేదు. దీంతో సిబ్బంది అమలాపురంలోని అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయితే అప్పటికే ద్విచక్ర వాహనం సగానికిపైగా పూర్తిగా కాలిపోయింది. దీంతో బైక్ యజమాని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
Bike Caught Fire At Petrol Pump in Konaseema District: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి. గన్నవరం మండలం పోతవరంలోని పెట్రోల్ బంక్లో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా గుంపర్రు గ్రామానికి చెందిన గంగులూరి రాజు భార్య జ్యోతి, కుమారుడు అజయ్తో ద్విచక్రవాహనంపై ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు పోతవరంలోని పెట్రోల్ బంక్లో రూ.550 పెట్రోల్ పోయించుకున్నారు. అనంతరం అక్కడ నుంచి బయలుదేరేందుకు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు ద్విచక్ర వాహనం నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో రాజు కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలో తెలియని దిక్కుదోచని స్థితిలో పడ్డారు.
అనంతరం తేరుకుని మండుతున్న బైక్ను పెట్రోల్ బంక్ నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లారు. అప్రమత్తమైన పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది ఏబీసీ ఫైర్ సిలిండర్లు ఆన్ చేసి మంటలు అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినప్పటికీ మంటలు అదుపులోకి రాలేదు. దీంతో సిబ్బంది అమలాపురంలోని అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయితే అప్పటికే ద్విచక్ర వాహనం సగానికిపైగా పూర్తిగా కాలిపోయింది. దీంతో బైక్ యజమాని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.