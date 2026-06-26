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ఏనుగు అంబారిపై బీబీకాఆలం ఊరేగింపు - BIBI KA ALAM HYDERABAD

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ఏనుగు అంబారిపై బీబీకాఆలం ఊరేగింపు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 7:51 PM IST

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Bibi ka Alam Procession Hyderabad : 10వ మొహర్రం సంతాప దినం సందర్భంగా హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో బీబీకాఆలం నిర్వహించారు. ఏనుగు అంబారిపై డబీర్​పుర నుంచి యాత్ర మొదలైంది. ఈ కార్యక్రమం షేక్ ఫైజ్ కమాన్, అలిజా కోట్ల, చార్మినార్, గుల్జార్ హౌస్, పంజేషా, మీర్ ఆలం మండి, పురానీ హవేలీ, దారుల్ షిఫా, ఎం.జీ.బీ.ఎస్, చాదర్‌ఘాట్ వరకు కొనసాగింది. ఊరేగింపులో షియా ముస్లిం వర్గం వారు కత్తులతో, బ్లేడ్​లతో తమ దేహంపై కొట్టుకుంటూ రక్తాన్ని చిందిస్తు తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. బీబీకాఆలంను చూడడానికి ప్రజలు రాష్ట్ర జిల్లాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తండోపతండాలుగా తరలి వచ్చారు. చార్మినార్ జోన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కె. కిరణ్ ప్రభాకర్ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. అక్కడే ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షించారు. భారీ పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య ఊరేగింపు సజావుగా సాగింది. ర్యాలీ సందర్భంగా పాతబస్తీలో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. 

Bibi ka Alam Procession Hyderabad : 10వ మొహర్రం సంతాప దినం సందర్భంగా హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో బీబీకాఆలం నిర్వహించారు. ఏనుగు అంబారిపై డబీర్​పుర నుంచి యాత్ర మొదలైంది. ఈ కార్యక్రమం షేక్ ఫైజ్ కమాన్, అలిజా కోట్ల, చార్మినార్, గుల్జార్ హౌస్, పంజేషా, మీర్ ఆలం మండి, పురానీ హవేలీ, దారుల్ షిఫా, ఎం.జీ.బీ.ఎస్, చాదర్‌ఘాట్ వరకు కొనసాగింది. ఊరేగింపులో షియా ముస్లిం వర్గం వారు కత్తులతో, బ్లేడ్​లతో తమ దేహంపై కొట్టుకుంటూ రక్తాన్ని చిందిస్తు తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. బీబీకాఆలంను చూడడానికి ప్రజలు రాష్ట్ర జిల్లాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తండోపతండాలుగా తరలి వచ్చారు. చార్మినార్ జోన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కె. కిరణ్ ప్రభాకర్ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. అక్కడే ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షించారు. భారీ పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య ఊరేగింపు సజావుగా సాగింది. ర్యాలీ సందర్భంగా పాతబస్తీలో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. 

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TAGGED:

HYDERABAD OLD CITY
BIBI KA ALAM ON MUHARRAM
BIBI KA ALAM PROCESSION
ఏనుగు అంబారిపై బీబీకాాఆలం ఊరేగింపు
BIBI KA ALAM HYDERABAD

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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