LIVE : భోగాపురం సభా ప్రాంగణానికి భారీగా చేరుకుంటున్న ప్రజానీకం - ప్రత్యక్షప్రసారం - BHOGAPURAM AIRPORT LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 11:03 AM IST
Bhogapuram Airport Inauguration Live : ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త రెక్కలు తొడిగే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. నవ్యాంద్ర చరిత్రలో సువర్ణ అధ్యాయంగా నిలిచే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ను మరికొన్నిగంటల్లో సీఎం,డిప్యూటీ సీఎంలతో కలిసి ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. సభావేదిక నుంచే రాష్ట్రంలో మరికొన్ని ప్రాజెక్టులనూ ప్రారంభిస్తారు. విభజన తర్వాత రాష్ట్రంలో నిర్మించిన తొలి అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయమైన 'అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్' ప్రారంభోత్సవానికి కూటమి ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రధాని మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, రామ్మోహన్ నాయుడు సహా పలువురు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు మంత్రులు పాల్గొనే ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి 3 లక్షల మంది తరలివస్తారని, అంచనా వేస్తున్నారు. 3 వేల సీసీ కెమెరాలను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానించి పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 7వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ పరిసరాలు ఇప్పటికే కూటమి పార్టీలజెండాలతో నిండిపోయాయి. ప్రధాని మోదీ సహా అతిరథ మహారథులకు భారీ హోర్డింగ్లు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. ఇది ఉత్తరాంధ్రకు ఒక పండుగరోజని ప్రజాప్రతినిధులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం భోగాపురం విమానాశ్రయం వద్దకు ప్రజలు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Bhogapuram Airport Inauguration Live : ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త రెక్కలు తొడిగే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. నవ్యాంద్ర చరిత్రలో సువర్ణ అధ్యాయంగా నిలిచే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ను మరికొన్నిగంటల్లో సీఎం,డిప్యూటీ సీఎంలతో కలిసి ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. సభావేదిక నుంచే రాష్ట్రంలో మరికొన్ని ప్రాజెక్టులనూ ప్రారంభిస్తారు. విభజన తర్వాత రాష్ట్రంలో నిర్మించిన తొలి అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయమైన 'అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్' ప్రారంభోత్సవానికి కూటమి ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రధాని మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, రామ్మోహన్ నాయుడు సహా పలువురు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు మంత్రులు పాల్గొనే ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి 3 లక్షల మంది తరలివస్తారని, అంచనా వేస్తున్నారు. 3 వేల సీసీ కెమెరాలను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానించి పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 7వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ పరిసరాలు ఇప్పటికే కూటమి పార్టీలజెండాలతో నిండిపోయాయి. ప్రధాని మోదీ సహా అతిరథ మహారథులకు భారీ హోర్డింగ్లు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. ఇది ఉత్తరాంధ్రకు ఒక పండుగరోజని ప్రజాప్రతినిధులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం భోగాపురం విమానాశ్రయం వద్దకు ప్రజలు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.