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భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ థీమ్​ @ గణేశ్ మండపం

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భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ థీమ్​తో గణేశ్ మండపం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 4:00 PM IST

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Bhogapuram Airport Ganesh Mandapam : విశాఖ జిల్లాలో వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో గణనాథుడు విభిన్న రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు. భీమునిపట్నం జోన్ చేపలుప్పాడలో భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ థీమ్‌తో ఏర్పాటు చేసిన మండపం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.  చేపల వేటే ప్రధాన వృత్తిగా జీవనం సాగిస్తున్న మత్స్యకార యువకులు ఏటా వివిధ ఆకృతులతో వినాయక మండపాలను ఏర్పాటు చేస్తుంటారు.

ఈ ఏడాది విభిన్నంగా అల్లూరి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం థీమ్​తో వినాయక మండపం నమూనాను ఏర్పాటు చేశామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ను ఎక్కువమంది చూడలేకపోయారని ఆలోటును తీర్చేందుకే  దీనిని ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. సుమారు 80 మంది యువకుల సమిష్టి కృషికి నిదర్శనమే ఈ మండపమని వివరించారు. ఈ సెట్టింగ్​తో పాటు వినాయకుడిని దర్శించుకునేందుకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారని చెప్పారు. భవిష్యత్​లో మరిన్ని ఆలోచనాత్మక మండపాలెన్నో రూపకల్పన చేస్తామని అందరూ ఐకమత్యంగా ఉండాలనేదే తమ లక్ష్యమని వారు వెల్లడించారు.

Bhogapuram Airport Ganesh Mandapam : విశాఖ జిల్లాలో వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో గణనాథుడు విభిన్న రూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు. భీమునిపట్నం జోన్ చేపలుప్పాడలో భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ థీమ్‌తో ఏర్పాటు చేసిన మండపం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.  చేపల వేటే ప్రధాన వృత్తిగా జీవనం సాగిస్తున్న మత్స్యకార యువకులు ఏటా వివిధ ఆకృతులతో వినాయక మండపాలను ఏర్పాటు చేస్తుంటారు.

ఈ ఏడాది విభిన్నంగా అల్లూరి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం థీమ్​తో వినాయక మండపం నమూనాను ఏర్పాటు చేశామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ను ఎక్కువమంది చూడలేకపోయారని ఆలోటును తీర్చేందుకే  దీనిని ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. సుమారు 80 మంది యువకుల సమిష్టి కృషికి నిదర్శనమే ఈ మండపమని వివరించారు. ఈ సెట్టింగ్​తో పాటు వినాయకుడిని దర్శించుకునేందుకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారని చెప్పారు. భవిష్యత్​లో మరిన్ని ఆలోచనాత్మక మండపాలెన్నో రూపకల్పన చేస్తామని అందరూ ఐకమత్యంగా ఉండాలనేదే తమ లక్ష్యమని వారు వెల్లడించారు.

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TAGGED:

BHOGAPURAM AIRPORT IN CHEPALUPPADA
BHOGAPURAM AIRPORT GANESH MANDAPAM
GANESH CHATURTHI 2026
VINAYAKA CHAVITHI 2026 IN AP
BHOGAPURAM AIRPORT GANESH MANDAPAM

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