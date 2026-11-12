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అతివలను అభివృద్ధిలో అంతర్భాగం చేయాలి: సుచిత్ర ఎల్ల

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అతివలను అభివృద్ధిలో అంతర్భాగం చేయాలి: సుచిత్ర ఎల్ల (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2026 at 7:04 PM IST

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Bharat Biotech JMD Suchitra Ella in Visakha CII Summit: భారత అభివృద్ధిలో మహిళలు అత్యంత కీలక భాగస్వాములని భారత్‌ బయోటెక్‌ ఎండీ సుచిత్ర ఎల్ల అన్నారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో మహిళల భాగస్వామ్యం ప్రత్యేక ఏజెండా కాకూడదన్నారు. మరింత ఉత్పాదకత, పోటీతత్వంతో కూడిన సంపన్నమైన భారతదేశాన్ని నిర్మించాలంటే అతివలను అభివృద్ధిలో అంతర్భాగం చేయాలన్నారు. ఏ దేశానికీ లేనంతగా భారత్‌కు 50 కోట్ల మహిళా శక్తి ఉందన్న సుచిత్ర ఎల్ల వారిని సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. 

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్‌లో జీనోమ్‌వ్యాలీ ఏర్పాటు ద్వారా దేశంలోనే అతిపెద్దదైన లైఫ్‌సైన్సెస్‌ క్లస్టర్‌ను నిర్మించారని కొనియాడారు. ఇదే సమయంలో మహిళల టెక్‌ పార్కుకు భూ కేటాయింపులు చేయాలని సుచిత్ర ఎల్ల సీఎం చంద్రబాబును కోరారు. వెంటనే స్పందించిన సీఎం మహిళల టెక్‌ పార్కు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారో చెబితే ఉచితంగా ఇస్తానని తెలిపారు.వెంటనే స్పందించిన సీఎం మహిళల టెక్‌ పార్కు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారో చెబితే ఉచితంగా ఇస్తానని తెలిపారు.

Bharat Biotech JMD Suchitra Ella in Visakha CII Summit: భారత అభివృద్ధిలో మహిళలు అత్యంత కీలక భాగస్వాములని భారత్‌ బయోటెక్‌ ఎండీ సుచిత్ర ఎల్ల అన్నారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో మహిళల భాగస్వామ్యం ప్రత్యేక ఏజెండా కాకూడదన్నారు. మరింత ఉత్పాదకత, పోటీతత్వంతో కూడిన సంపన్నమైన భారతదేశాన్ని నిర్మించాలంటే అతివలను అభివృద్ధిలో అంతర్భాగం చేయాలన్నారు. ఏ దేశానికీ లేనంతగా భారత్‌కు 50 కోట్ల మహిళా శక్తి ఉందన్న సుచిత్ర ఎల్ల వారిని సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. 

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్‌లో జీనోమ్‌వ్యాలీ ఏర్పాటు ద్వారా దేశంలోనే అతిపెద్దదైన లైఫ్‌సైన్సెస్‌ క్లస్టర్‌ను నిర్మించారని కొనియాడారు. ఇదే సమయంలో మహిళల టెక్‌ పార్కుకు భూ కేటాయింపులు చేయాలని సుచిత్ర ఎల్ల సీఎం చంద్రబాబును కోరారు. వెంటనే స్పందించిన సీఎం మహిళల టెక్‌ పార్కు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారో చెబితే ఉచితంగా ఇస్తానని తెలిపారు.వెంటనే స్పందించిన సీఎం మహిళల టెక్‌ పార్కు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారో చెబితే ఉచితంగా ఇస్తానని తెలిపారు.

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TAGGED:

SUCHITRA ELLA IN VISAKHA CII SUMMIT
BHARAT BIOTECH MD SUCHITRA ELLA
VISAKHA CII SUMMIT 2026
CII SUMMIT VISAKHA
భారత్‌ బయోటెక్‌ ఎండీ సుచిత్ర

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