LIVE: భద్రాచలంలో సీతారాముల కల్యాణం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - BHADRACHALAM SEETHARAMULA KALYANAM
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 10:35 AM IST
Bhadrachalam Seetharamula Kalyanam LIVE: శ్రీరామనవమి పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణలోని భద్రాచలంలో వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. లోకకల్యాణంగా భావించే రాములవారి కల్యాణానికి భద్రాచల దివ్యక్షేత్రం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. అభిజిత్ లగ్నంలో అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగే సీతారాముల కల్యాణఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు దేవస్థానానికి భక్తజనం భారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు. తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేడు ప్రధాన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. కల్యాణ మహోత్సవం కోసం మిథిలా మైదాన ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా కల్యాణ మండపాన్ని అలంకరింపజేశారు. ఉదయం పదిన్నర నుంచి పన్నెండున్నర వరకు కల్యాణ ఘట్టం అంగరంగా వైభవంగా నిర్వహించారు. వేద మంత్రోచ్ఛరణలు మారుమోగుతుండగా అభిజిత్ లగ్నం సమీపించగానే జీలకర్ర బెల్లం మిశ్రమాన్ని సీతారాముల శిరస్సుపై ఉంచే సమయాన్నిశుభ ముహూర్తంగా కీర్తిస్తారు. జై శ్రీరామ్ నామస్మరణలతో ప్రాంగణం మొత్తం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. వేల సంఖ్యలో భక్తులు సతీసమేతంగా, కుటుంబాలతో తరలివచ్చి సీతారాముల కల్యాణాన్ని వీక్షిస్తున్నారు. ఈ అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని ఈటీవీ భారత్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.
