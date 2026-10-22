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నీటి పొదుపు, కర్షకుల కష్టాలు, మానస్ ప్రాంత విశేషాలు - అంతా కళ్లకు కట్టేలా!

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ఆకట్టుకుంటున్న నీటి పొదుపుపై చిత్రాల ప్రదర్శన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2026 at 1:38 PM IST

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Between Earth And Experiences : సూపర్‌ ఎల్​నినో వేళ నీటిని, ఇతర వనరులను పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలనే థీమ్‌తో హైదరాబాద్‌ మాదాపూర్​లో "బిట్విన్ ఎర్త్ అండ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్" ప్రదర్శన ఆకట్టుకొనేలా సాగుతోంది. ప్రముఖ కళాకారిణి రమణి రూపొందించిన కళాఖండాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులు, గిరిజనుల జీవితాలు, కర్షకుల కష్టాలు అన్నీ కళ్లకు కట్టేలా సాగుతున్న ప్రదర్శనకు, సందర్శకులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. ఎల్‌నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో సహజ వనరుల వినియోగం వంటి అంశాలు దృశ్య రూపంలో ఆవిష్కరించారు. సంస్కృతి సంప్రదాయాలు పెయింటింగ్స్‌లో ప్రతిబింబించేలా విభిన్న రకాల చిత్రాలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు. రూట్స్ టు రివర్స్ పేరిట అరకులోని గిరిజనులు జీవన శైలి, అస్సాం మానస్ ప్రాంత విశేషాలతో పర్యావరణ స్పృహ జోడించి ఈ సోలో ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహించినట్లు కళాకారిణి రమణి చెబుతున్నారు. అనేక అంశాలను క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లి స్వయంగా ఆయావర్గాల జీవితాలను అధ్యయం చేయటంపై సందర్శకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.   

Between Earth And Experiences : సూపర్‌ ఎల్​నినో వేళ నీటిని, ఇతర వనరులను పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలనే థీమ్‌తో హైదరాబాద్‌ మాదాపూర్​లో "బిట్విన్ ఎర్త్ అండ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్" ప్రదర్శన ఆకట్టుకొనేలా సాగుతోంది. ప్రముఖ కళాకారిణి రమణి రూపొందించిన కళాఖండాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులు, గిరిజనుల జీవితాలు, కర్షకుల కష్టాలు అన్నీ కళ్లకు కట్టేలా సాగుతున్న ప్రదర్శనకు, సందర్శకులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. ఎల్‌నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో సహజ వనరుల వినియోగం వంటి అంశాలు దృశ్య రూపంలో ఆవిష్కరించారు. సంస్కృతి సంప్రదాయాలు పెయింటింగ్స్‌లో ప్రతిబింబించేలా విభిన్న రకాల చిత్రాలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు. రూట్స్ టు రివర్స్ పేరిట అరకులోని గిరిజనులు జీవన శైలి, అస్సాం మానస్ ప్రాంత విశేషాలతో పర్యావరణ స్పృహ జోడించి ఈ సోలో ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహించినట్లు కళాకారిణి రమణి చెబుతున్నారు. అనేక అంశాలను క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లి స్వయంగా ఆయావర్గాల జీవితాలను అధ్యయం చేయటంపై సందర్శకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.   

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TAGGED:

EXHIBITION OF WATER CONSERVATION
ARTIST RAMANI EXHIBITION
బిట్విన్ ఎర్త్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్
CONSERVATION OF WATER AND RESOURCES
BETWEEN EARTH AND EXPERIENCES

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