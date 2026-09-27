రామోజీ ఫిల్మ్సిటీకి బెస్ట్ సివిక్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 10:23 AM IST
Excellence Award for Ramoji Film City: ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం 'డిజిటల్ అజెండా - ఏఐ పర్యాటక రంగానికి కొత్త రూపు' ఇతివృత్తంతో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం–2026 వేడుకలను హైదరాబాద్లోని శిల్పారామంలో ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పర్యాటక అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్సిటీకి బెస్ట్ సివిక్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు దక్కింది. ఈ అవార్డును తెలంగాణ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు చేతుల మీదుగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎ.వి.రావు అందుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీకి బెస్ట్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు వచ్చిందని తెలిపారు. ఇది బెస్ట్ సివిక్ మేనేజ్మెంట్ పురస్కారమన్నారు. టీం వర్క్, మేనేజ్మెంట్ మోటివేషన్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని ఏ.వి.రావు తెలిపారు. పర్యాటక, ఆతిథ్య రంగాల ప్రగతిలో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. నిత్యం ఎంతోమంది సందర్శకులు ఫిల్మ్సిటీ సందర్శనకు వస్తుంటారు. ఈ రంగంలో చేసిన విశేష సేవలకు గానూ ఆర్ఎఫ్సీ ఇప్పటికే పలు అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది.
Excellence Award for Ramoji Film City: ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం 'డిజిటల్ అజెండా - ఏఐ పర్యాటక రంగానికి కొత్త రూపు' ఇతివృత్తంతో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం–2026 వేడుకలను హైదరాబాద్లోని శిల్పారామంలో ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పర్యాటక అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్సిటీకి బెస్ట్ సివిక్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు దక్కింది. ఈ అవార్డును తెలంగాణ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు చేతుల మీదుగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎ.వి.రావు అందుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీకి బెస్ట్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు వచ్చిందని తెలిపారు. ఇది బెస్ట్ సివిక్ మేనేజ్మెంట్ పురస్కారమన్నారు. టీం వర్క్, మేనేజ్మెంట్ మోటివేషన్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని ఏ.వి.రావు తెలిపారు. పర్యాటక, ఆతిథ్య రంగాల ప్రగతిలో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. నిత్యం ఎంతోమంది సందర్శకులు ఫిల్మ్సిటీ సందర్శనకు వస్తుంటారు. ఈ రంగంలో చేసిన విశేష సేవలకు గానూ ఆర్ఎఫ్సీ ఇప్పటికే పలు అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది.