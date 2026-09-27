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రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీకి బెస్ట్ సివిక్​ మేనేజ్​మెంట్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు

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రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీకి బెస్ట్ సివిక్​ మేనేజ్​మెంట్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:23 AM IST

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Excellence Award for Ramoji Film City: ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం 'డిజిటల్ అజెండా - ఏఐ పర్యాటక రంగానికి కొత్త రూపు' ఇతివృత్తంతో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం–2026 వేడుకలను హైదరాబాద్​లోని శిల్పారామంలో ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పర్యాటక అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీకి బెస్ట్ సివిక్​ మేనేజ్​మెంట్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు దక్కింది. ఈ అవార్డును తెలంగాణ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు చేతుల మీదుగా రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ ఎ.వి.రావు అందుకున్నారు. 

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీకి బెస్ట్​ టూరిస్ట్​ డెస్టినేషన్ అవార్డు వచ్చిందని తెలిపారు. ఇది బెస్ట్​ సివిక్​ మేనేజ్​మెంట్ పురస్కారమన్నారు. టీం వర్క్​, మేనేజ్​మెంట్ మోటివేషన్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని ఏ.వి.రావు తెలిపారు. పర్యాటక, ఆతిథ్య రంగాల ప్రగతిలో రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. నిత్యం ఎంతోమంది సందర్శకులు ఫిల్మ్​సిటీ సందర్శనకు వస్తుంటారు. ఈ రంగంలో చేసిన విశేష సేవలకు గానూ ఆర్​ఎఫ్​సీ ఇప్పటికే పలు అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. 

Excellence Award for Ramoji Film City: ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం 'డిజిటల్ అజెండా - ఏఐ పర్యాటక రంగానికి కొత్త రూపు' ఇతివృత్తంతో ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం–2026 వేడుకలను హైదరాబాద్​లోని శిల్పారామంలో ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పర్యాటక అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీకి బెస్ట్ సివిక్​ మేనేజ్​మెంట్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అవార్డు దక్కింది. ఈ అవార్డును తెలంగాణ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు చేతుల మీదుగా రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ ఎ.వి.రావు అందుకున్నారు. 

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీకి బెస్ట్​ టూరిస్ట్​ డెస్టినేషన్ అవార్డు వచ్చిందని తెలిపారు. ఇది బెస్ట్​ సివిక్​ మేనేజ్​మెంట్ పురస్కారమన్నారు. టీం వర్క్​, మేనేజ్​మెంట్ మోటివేషన్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని ఏ.వి.రావు తెలిపారు. పర్యాటక, ఆతిథ్య రంగాల ప్రగతిలో రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. నిత్యం ఎంతోమంది సందర్శకులు ఫిల్మ్​సిటీ సందర్శనకు వస్తుంటారు. ఈ రంగంలో చేసిన విశేష సేవలకు గానూ ఆర్​ఎఫ్​సీ ఇప్పటికే పలు అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. 

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TAGGED:

RAMOJI FILM CITY BAGS AWARD
WORLD TOURISM DAY 2026
రామోజీఫిల్మ్​సిటీకి అవార్డు
RFC GOT GOVT AWARD
EXCELLENCE AWARD FOR RFC

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