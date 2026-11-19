శివాలయానికి యాచకురాలు రూ.50 వేలు విరాళం - అభినందించిన ఆలయ కమిటీ సభ్యులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:19 PM IST
Beggar Woman Donation : ఆలయ మెట్ల వద్ద యాచన చేసుకుంటూ జీవనం సాగించే ఓ మహిళ తన పెద్ద మనసుతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలోని ఓ శివాలయంలో నిర్వహిస్తున్న అన్నదాన కార్యక్రమం కోసం జి. నర్సియమ్మ అనే యాచకురాలు రూ. 50,000 విరాళంగా అందించారు. తుని పట్టణం గొల్లప్పారావు సెంటర్లోని గాంధీసత్రం ప్రాంగణంలో ఉన్న శివాలయం మెట్ల వద్ద నర్సియమ్మ ప్రతిరోజూ కూర్చుని యాచన చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఆలయంలో జరిగే అన్నదాన సేవ కోసం తన వంతు సహాయంగా రూ. 50 వేల నగదును ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులకు అందజేశారు. ఈ మొత్తాన్ని భక్తుల అన్నదాన కార్యక్రమాలకు వినియోగించాలని ఆమె కమిటీ సభ్యులకు సూచించారు. శివయ్యపై ఉన్న అపారమైన భక్తితో నర్సియమ్మ గతంలోనూ పలు దేవాలయాలకు ఇలాగే విరాళాలు అందజేశారని స్థానికులు తెలిపారు. తమ వద్ద ఉన్నదాంట్లోనే ఇతరుల ఆకలి తీర్చేందుకు ముందుకు వచ్చిన నర్సియమ్మ దాతృత్వాన్ని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
Beggar Woman Donation : ఆలయ మెట్ల వద్ద యాచన చేసుకుంటూ జీవనం సాగించే ఓ మహిళ తన పెద్ద మనసుతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలోని ఓ శివాలయంలో నిర్వహిస్తున్న అన్నదాన కార్యక్రమం కోసం జి. నర్సియమ్మ అనే యాచకురాలు రూ. 50,000 విరాళంగా అందించారు. తుని పట్టణం గొల్లప్పారావు సెంటర్లోని గాంధీసత్రం ప్రాంగణంలో ఉన్న శివాలయం మెట్ల వద్ద నర్సియమ్మ ప్రతిరోజూ కూర్చుని యాచన చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఆలయంలో జరిగే అన్నదాన సేవ కోసం తన వంతు సహాయంగా రూ. 50 వేల నగదును ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులకు అందజేశారు. ఈ మొత్తాన్ని భక్తుల అన్నదాన కార్యక్రమాలకు వినియోగించాలని ఆమె కమిటీ సభ్యులకు సూచించారు. శివయ్యపై ఉన్న అపారమైన భక్తితో నర్సియమ్మ గతంలోనూ పలు దేవాలయాలకు ఇలాగే విరాళాలు అందజేశారని స్థానికులు తెలిపారు. తమ వద్ద ఉన్నదాంట్లోనే ఇతరుల ఆకలి తీర్చేందుకు ముందుకు వచ్చిన నర్సియమ్మ దాతృత్వాన్ని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.