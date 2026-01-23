పర్యాటక అందాల సమాహారం కాకినాడ - 'హోప్ ఐలాండ్'లో రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రం? - SPACEPORT IN HOPE ISLAND
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 2:07 PM IST
Spaceport In Hope Island : కాకినాడ తీరం పర్యాటక అందాల సమాహారం. ఈ సాగర తీరంలో చూడదగ్గ ప్రదేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో హోప్ ఐ లాండ్ ది ఒక ప్రత్యేక స్థానం. పర్యాటకంగా ఈ దీవిని అభివృద్ధి చేయాలని ఎంతో కాలంగా డిమాండ్ ఉన్నా అది నెరవేరే లేదు. తాజాగా హోప్ ఐ లాండ్లో రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తామని కాకినాడ పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించడంపై సర్వత్రా చర్చ నడుస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన "స్పేస్ సిటీ" ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు సమాచారం. 16 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ ఐ లాండ్, కాకినాడ నగరాన్ని తుపానుల నుంచి కాపాడుతుంది. స్వదేశ్ దర్శన్ పథకం కింద ఇక్కడ ఎకో టూరిజం అభివృద్ధి పనులు జరిగాయి. ప్రస్తుతం పర్యాటక బోట్లు కాకినాడ హార్బర్ నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి, అయితే అటవీ అధికారుల అనుమతి తప్పనిసరి. ఈ ద్వీపం కోరింగ వన్యప్రాణి అభయారణ్యంలో భాగంగా ఉంది, ఇది అరుదైన మొక్కలు, జంతుజాలానికి నిలయం. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం.
