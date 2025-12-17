ETV Bharat / Videos

అందాల కోనసీమకు మంచుదుప్పటి - కట్టిపడేస్తున్న సుందర దృశ్యాలు - FOG IN KONASEEMA REGION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 4:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fog Scenes In Konaseema: కోనసీమ సోయగాలు ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎప్పుడూ ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటాయి. ఓ వైపు ప్రవహించే గోదావరి నది, మరో వైపు పచ్చటి పొలాలు, ఎత్తైనా కొబ్బరిచెట్లు కనుచూపు మేరలో కవ్విస్తాయి. మొత్తానికి అక్కడి ప్రశాంత వాతావరణాన్ని ఇష్టపడని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. ఇన్నీ అందాలు కలిగిన కోనసీమను శీతాకాలం వేళ మంచు దుప్పటి కప్పేసి మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది. అంతటా వ్యాపించిన మంచుతో కోనసీమ చలి దుప్పటి కప్పుకుని నిద్రిస్తున్నట్టుగా ఉంది. పల్లె పరిసరాలన్నీ పొగ మంచుతో నిండుకున్నాయి. ఈ రోజు తెల్లవారుజాము నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు మంచు తెరలు వీడలేదు. రహదారులన్నీ కనిపించని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో వాహన చోదకులంతా లైట్లు వేసుకుని ముందుకు సాగారు. మంచు కురుస్తున్న సమయంలో అందాల కోనసీమ కశ్మీరాన్ని తలపించింది. మరీ ఆ సుందర దృశ్యాల్ని మీరు వీక్షించండి. అలాగే మన్యం ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. 

Fog Scenes In Konaseema: కోనసీమ సోయగాలు ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎప్పుడూ ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటాయి. ఓ వైపు ప్రవహించే గోదావరి నది, మరో వైపు పచ్చటి పొలాలు, ఎత్తైనా కొబ్బరిచెట్లు కనుచూపు మేరలో కవ్విస్తాయి. మొత్తానికి అక్కడి ప్రశాంత వాతావరణాన్ని ఇష్టపడని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. ఇన్నీ అందాలు కలిగిన కోనసీమను శీతాకాలం వేళ మంచు దుప్పటి కప్పేసి మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది. అంతటా వ్యాపించిన మంచుతో కోనసీమ చలి దుప్పటి కప్పుకుని నిద్రిస్తున్నట్టుగా ఉంది. పల్లె పరిసరాలన్నీ పొగ మంచుతో నిండుకున్నాయి. ఈ రోజు తెల్లవారుజాము నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు మంచు తెరలు వీడలేదు. రహదారులన్నీ కనిపించని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో వాహన చోదకులంతా లైట్లు వేసుకుని ముందుకు సాగారు. మంచు కురుస్తున్న సమయంలో అందాల కోనసీమ కశ్మీరాన్ని తలపించింది. మరీ ఆ సుందర దృశ్యాల్ని మీరు వీక్షించండి. అలాగే మన్యం ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SNOW IN KONASEEMA
KONASEEMA WITH FOG
NATURE OF KONASEEMA IN WINTER
పొగమంచుతో కోనసీమ అందాలు
FOG IN KONASEEMA REGION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

SV College Students Made Astro Yantra App in Hackathon - 2025

గుంటూరులో స్మార్ట్‌ ఇండియా హ్యాకథాన్‌-2025 - "ఆస్ట్రో యంత్ర" యాప్‌తో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు

December 17, 2025 at 6:26 PM IST
Youth_Festival

కేఎల్‌ వర్సిటీలో 'యువ సంకల్పం' - ప్రతిభావంతులకు రూ.లక్ష బహుమతి

December 17, 2025 at 2:04 PM IST
Vande Bharat Launches  From Narsapur-Chennai

నరసాపురం-చెన్నై వందేభారత్ ఎక్స్​ప్రెస్​​ - ప్రారంభించిన కేంద్ర సహాయ మంత్రి శ్రీనివాసవర్మ

December 15, 2025 at 7:06 PM IST
VANJANGI TOURIST RUSH

వంజంగిలో మేఘాల సందడి - పర్యాటకుల కేరింతలు

December 14, 2025 at 2:20 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.