అందాల కోనసీమకు మంచుదుప్పటి - కట్టిపడేస్తున్న సుందర దృశ్యాలు - FOG IN KONASEEMA REGION
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 4:46 PM IST
Fog Scenes In Konaseema: కోనసీమ సోయగాలు ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎప్పుడూ ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటాయి. ఓ వైపు ప్రవహించే గోదావరి నది, మరో వైపు పచ్చటి పొలాలు, ఎత్తైనా కొబ్బరిచెట్లు కనుచూపు మేరలో కవ్విస్తాయి. మొత్తానికి అక్కడి ప్రశాంత వాతావరణాన్ని ఇష్టపడని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. ఇన్నీ అందాలు కలిగిన కోనసీమను శీతాకాలం వేళ మంచు దుప్పటి కప్పేసి మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది. అంతటా వ్యాపించిన మంచుతో కోనసీమ చలి దుప్పటి కప్పుకుని నిద్రిస్తున్నట్టుగా ఉంది. పల్లె పరిసరాలన్నీ పొగ మంచుతో నిండుకున్నాయి. ఈ రోజు తెల్లవారుజాము నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు మంచు తెరలు వీడలేదు. రహదారులన్నీ కనిపించని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో వాహన చోదకులంతా లైట్లు వేసుకుని ముందుకు సాగారు. మంచు కురుస్తున్న సమయంలో అందాల కోనసీమ కశ్మీరాన్ని తలపించింది. మరీ ఆ సుందర దృశ్యాల్ని మీరు వీక్షించండి. అలాగే మన్యం ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
