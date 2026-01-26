LIVE : భారత్-పాక్ సరిహద్దు వాఘాలో ఘనంగా బీటింగ్ రీట్రీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - BEATING RETREAT CEREMONY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 26, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 5:32 PM IST
Beating Retreat Ceremony : గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భారత్-పాక్ సరిహద్దు వాఘాలో ఘనంగా బీటింగ్ రీట్రీట్ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. బీటింగ్ రీట్రీట్ తిలకించేందుకు భారీగా సందర్శకులు తరలివచ్చారు. అట్టారి వాఘా సరిహద్దు వద్ద ప్రత్యేక ఆకర్షణగా బీఎస్ఎఫ్ జవాన్ల విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. కర్తవ్యపథ్లో జరిగిన వేడుకల్లో జాతీయ జెండాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆవిష్కరించారు. తొలుత రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి విదేశీ అతిథులతో కలిసి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సంప్రదాయ గుర్రపు బగ్గీలో అశ్విక దళంతో కలిసి కర్తవ్యపథ్కు బయలుదేరారు. కర్తవ్య పథక్కు చేరుకున్న రాష్ట్రపతికి, విదేశీ అతిథులు యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్కు ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు స్వాగతం పలికారు. వేదికపైకి చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి వందనం సమర్పించారు. వెంటనే సైనికులు గౌరవ సూచకంగా శతఘ్నిలు పేల్చారు.
Beating Retreat Ceremony : గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భారత్-పాక్ సరిహద్దు వాఘాలో ఘనంగా బీటింగ్ రీట్రీట్ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. బీటింగ్ రీట్రీట్ తిలకించేందుకు భారీగా సందర్శకులు తరలివచ్చారు. అట్టారి వాఘా సరిహద్దు వద్ద ప్రత్యేక ఆకర్షణగా బీఎస్ఎఫ్ జవాన్ల విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. కర్తవ్యపథ్లో జరిగిన వేడుకల్లో జాతీయ జెండాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆవిష్కరించారు. తొలుత రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి విదేశీ అతిథులతో కలిసి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సంప్రదాయ గుర్రపు బగ్గీలో అశ్విక దళంతో కలిసి కర్తవ్యపథ్కు బయలుదేరారు. కర్తవ్య పథక్కు చేరుకున్న రాష్ట్రపతికి, విదేశీ అతిథులు యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్కు ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు స్వాగతం పలికారు. వేదికపైకి చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి వందనం సమర్పించారు. వెంటనే సైనికులు గౌరవ సూచకంగా శతఘ్నిలు పేల్చారు.