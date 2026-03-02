ETV Bharat / Videos

'బంటీ' భయపడింది - కుక్కలు తరమడంతో చెట్టెక్కిన ఎలుగుబంటి పిల్ల - BEAR HULCHUL IN SRIKAKULAM DISTRICT

'బంటీ' భయపడింది - కుక్కలు తరమడంతో చెట్టెక్కిన ఎలుగుబంటి పిల్ల (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Bear Hulchul in Srikakulam District: కుక్కలు ఎంతో విశ్వాసంగా ఉంటాయి. వాటిని గ్రామ సింహాలు అని కూడా అంటారు. ఊరిలోకి ఎవరైనా కొత్తవాళ్లు వచ్చినా, ఏవైనా జంతువులు వచ్చినా అరుస్తాయి. స్థానికులను హెచ్చరిస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరిగింది. వజ్రపుకొత్తూరు మండలం బర్రెవానిపేటలో ఆదివారం రాత్రి ఓ ఎలుగుబంటి పిల్ల హల్​చల్ చేసింది. గ్రామంలోకి ప్రవేశించిన ఎలుగుబంటి పిల్లను చూసిన కుక్కలు అరవడంతో ప్రాణ భయంతో అది సమీపంలో ఉన్న మునగ చెట్టుపైకి ఎక్కింది. చెట్టు ఎక్కిన తర్వాత తల్లి కోసం అరవడం మొదలు పెట్టింది. కొంతసేపటి తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. సాధారణంగా ఎలుగుబంటికి జనాలు భయపడ్తారు. కానీ ఈ గ్రామంలో కుక్కల ధైర్యం చూసి స్థానికులు సైతం బంటికి వణుకు పుట్టించారు. ప్రాణభయంతో అది జనావాసాల్ని వీడి పరుగులు తీసేలా చేశారు. ఎలుగుబంటి పిల్లను కుక్కలు తరిమి కొట్టడం, అది పరుగులు తియ్యడం స్థానికులు వీడియో తీశారు. ఇప్పుడిది సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది.

DOGS CHASED BEAR
BEAR HULCHUL
BEAR HULCHUL IN SRIKAKULAM
ఎలుగుబంటి పిల్ల హల్​చల్
BEAR HULCHUL IN SRIKAKULAM DISTRICT

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

